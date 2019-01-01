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Kostümlerle denize girdiler

Muğla'da bir grup, yardıma muhtaç çocuklar ve sokak hayvanları yararına gerçekleştirilen etkinlikte kostümlerle denize girdi- Etkinliği düzenleyen gönüllülerden İngiliz Cathy Harrower:- "Hem yardım dernekleri para kazanıyor hem de güzel bir yılbaşı etkinliği yapılıyor"

01 Ocak 2019 Salı 14:29
Kostümlerle denize girdiler

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup, yardıma muhtaç çocuklar ve sokak hayvanları için düzenlenen etkinlikte kostümlerle denize girdi.

Çalış Childrens Charity (Çalış Çocuk Derneği) öncülüğünde düzenlenen etkinlikte aralarında yerleşik yabancıların da bulunduğu grup, Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda toplandı.

Hazırladıkları farklı kostümleri giyen vatandaşlar geri sayımın ardından denize girdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, bir süre yüzen grubu çok sayıda kişi cep telefonlarıyla görüntüledi.

Dernek gönüllülerinden İngiliz Cathy Harrower, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneğin 11 yıldır Fethiye'de faaliyet gösterdiğini söyledi.

Yapılan etkinliklerde toplanan paraların çocuklara yardım için kullanıldığını aktaran Harrower, "Bu etkinlik her yeni yılın başında yapılıyor. Tüm yardım dernekleri davet ediliyor ve sponsorlarla etkinlik düzenleniyor. Çeşitli kostümlerle denize giriyorlar. Hem yardım dernekleri para kazanıyor hem de güzel bir yılbaşı etkinliği yapılıyor. Etkinliğe Türk, İngiliz Alman vatandaşlar katılıyor." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 14:29
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  3. Fethiye
  4. Muğla
  5. yardıma muhtaç çocuklar

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