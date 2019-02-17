Kosova'nın bağımsızlığının 11. yıl dönümü kutlanıyor

PRİŞTİNE (AA) - Kosova'nın bağımsızlığının 11. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) birliklerinin yer aldığı geçit töreninin yanı sıra mecliste özel oturum düzenlendi.

Başkent Priştine'deki Rahibe Teresa Meydanı'nda düzenlenen geçit törenine, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Meclis Başkanı Kadri Veseli, Başbakan Ramush Haradinaj, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın yanı sıra çok sayıda davetli ile vatandaş katıldı.

Askeri geçit töreni öncesinde konuşan Thaçi, ülkenin bağımsızlığının 11. yıl dönümünde, FSK askerlerinin Kosova'nın gururu, ülkenin başarısı ve ilerlemesinin en iyi kanıtı olduğunu söyledi.

Sadece 11 yıl önce bağımsız Kosova Cumhuriyeti'nin sağlamlaştırılması için birlikte yola çıktıklarını hatırlatan Thaçi, "Bugün önümüzde, Avrupa ve dünyadaki en genç ülkeye hizmet eden, bölge ve dünyadaki barışa katkı sağlamaya hazır profesyonel, çok etnikli bir orduya sahibiz." diye konuştu.

Thaçi, Kosova ordusunun kurulma kararının, doğru ve meşru bir tarihi mesaj olduğuna dikkati çekerek, "Bu yıl ülkenin geleceği için stratejik bir karar daha almamız gerekiyor. Kosova'nın karşılıklı tanınması ve BM, NATO ve AB'ye üyeliğini sağlayacak, Sırbistan ile barışçıl, kapsamlı ve kalıcı anlaşmaya ulaşmamız lazım. Geçmişi unutmak için değil, geçmişte yaşanan acı ve trajedilerin tekrarlanmasına müsaade etmemek için." ifadelerini kullandı.

ABD, AB, Avrupa ülkeleri ile NATO ortaklığının ülkenin inşa edilmesi yolunda değişilmez olduğunu kaydeden Thaçi, bu ortaklığın ortak ilke ve değerlere dayandığını, Kosova'nın stratejik ortaklarının yanında olduğu sürece hep kazandığını dile getirdi.

Thaçi'nin konuşmasının ardından başkent Priştine'deki Rahibe Teresa ile İbrahim Rugova Meydanları arasında askeri geçit töreni yapıldı.

- Mecliste özel oturum

Öte yandan, Kosova Meclisinde de bağımsızlığın 11. yıl dönümü nedeniyle özel oturum düzenlendi.

Kosova Meclis Başkanı Veseli, burada yaptığı konuşmada, ülke ile ilgili kararların kişisel ya da parti değil, devlet düzeyinde ve kurumsal olması gerektiğini söyledi.

Sırbistan ile girilen diyaloğu sadece komşu ülkeyle anlaşmak için yapmadıklarını dile getiren Veseli, "Diyaloğun sebebi, her anlaşmazlığı barışçıl yollardan çözmek istememizdir." dedi.

Kosova'nın, Sırbistan'dan ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulamasına da değinen Veseli, "Sırbistan'ın Kosova'ya karşı davranışlarından dolayı vergiyi hak ettiğini" anlattı.

Veseli, rasyonel bir şekilde düşünülmesi ve vergi kararının, Sırbistan, ABD ve AB ile ilişkiler kapsamında, stratejik çıkarlar doğrultusunda olması gerektiğini söyledi.

Başbakan Haradinaj ise Arnavut toplumunun Balkanlara ve Avrupa kıtasına katkıda bulunan bir halk olduğunu, geçen yüzyılda geçirdiği tüm süreçlerde bedeller ödediğini anımsattı.

Ülkesinin sağlamlaştırılmasıyla herkesle iyi ilişkiler kurulması yönünde çalışacaklarını vurgulayan Haradinaj, "Sırbistan ile mevcut sınırlar kapsamında karşılıklı tanımayı sağlayacak zorunlu ve yasal bir anlaşma ile ilgileniyoruz. Aynı zamanda Kosova'nın NATO üyeliği yönünde ilerletilmesi için ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağımsızlığın 11. yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde kutlamaların yanı sıra akşam saatlerinde başkent Priştine'de de bir konser düzenlenecek.