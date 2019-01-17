"Kosova'nın adımları, Balkanlar'ın istikrarsızlaşmasına neden olabilir"

BELGRAD (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kosova'nın kendi ordusunu kurması ve Sırbistan ile Bosna Hersek ürünlerine yüzde 100 gümrük vergisi uygulamasına ilişkin, "Kosova'nın sorumsuz adımları, Balkanlar'ın istikrarsızlaşmasına neden olabilir." dedi.

Rus lider, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Sırbistan Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, bugünkü görüşmelerde de bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldıklarını söyledi.

Rusya ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin asırlardır var olduğunu kaydeden Putin, Rus ve Sırp halkları arasında manevi bir bağ bulunduğuna dikkati çekti.

Putin, iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, Rus gazının Sırbistan ve Balkanlar'ın enerji güvenliğini güçlendireceğini söyledi.

Sırbistan'a savunma alanında güçlenmesi için destek vermeyi sürdüreceklerini dile getiren Putin, iki ülkenin ortaklaşa gerçekleştirdiği askeri tatbikatların da devam edeceğini belirtti.

Sırbistan-Kosova meselesine de değinen Putin, "Rusya'nın Kosova hakkındaki tutumu herkes tarafından biliniyor. Biz, Belgrad ile Priştine'nin ideal bir çözüm bulmasını istiyoruz." dedi.

Putin, Avrupa Birliği'nin (AB) Kosova-Sırbistan diyalog sürecindeki ara bulucu rolünü yeterince yerine getiremediğini savunarak, "Rusya, her zaman aktif bir şekilde bu sorunların çözümüne katkıda bulundu. Eğer bölgede istikrar istiyorsak ortaklarımızı uzlaşma sağlanması noktasında ikna etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Putin, Sırbistan'ın Kosova konusundaki endişesini paylaştıklarını ifade ederek, Kosova'nın ordu kurmak ve yüzde 100 gümrük vergisi uygulamak gibi kararlarının iki ülke arasındaki durumu zorlaştırdığını söyledi.

Rus lider, "Kosova'nın sorumsuz adımları, Balkanlar'ın istikrarsızlaşmasına neden olabilir." ifadesini kullandı.

Türk Akımı Projesi'nin Bulgaristan-Sırbistan-Macaristan üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasını da değerlendiren Putin, "Türk Akımı'na yatırım yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gelecek hafta ziyaretimize gelecek. Türkiye'nin Türk Akımı konusundaki görüşünü biliyoruz. Bu hususta olumlu çalışmalar var. Türkiye, Avrupa'daki ortaklarıyla iyi ilişkiler geliştirmeye çalışıyor." diye konuştu.

- "Sırbistan'ın Türk Akımı'ndan beklentisi büyük"

Cumhurbaşkanı Vucic de Rusya ile bugün çok sayıda iş birliği protokolü imzaladıklarına değinerek, "Neredeyse her alanda iş birliği protokolleri imzaladık. Rusya ile ticaret hacmimiz her yıl artıyor. Ekonomik ilişkilerimiz oldukça iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile gelecek dönemde doğal gaz boru hattı inşa etme kararı aldıklarını kaydeden Vucic, "Gaz depolarımızı 750 milyon metreküpe çıkartacağız ve yeni gaz santralleri yapıp Sırbistan'da yeni ekonomik kalkınma kapılarını açmış olacağız." dedi.

Vucic, demir yolunun gelecekte ulaşımın anahtarı olacağını vurgulayarak, Sırbistan ekonomisinin sürekli büyüdüğünü ifade etti.

Türk Akımı'na da değinen Vucic, "Sırbistan'ın Türk Akımı'ndan beklentisi oldukça büyük. Üzerimize düşen birçok sorumluluğu tamamladık. Gazı Ukrayna ve Macaristan'dan alıyorduk ancak gelecekte Bulgaristan üzerinden almak istiyoruz. Bu, bizim için son derece önemli." görüşünü paylaştı.

Kosova konusunu da değerlendiren Vucic, Kosova'nın yüzde 100 gümrük vergisi kararının ardından diyalog sürecinin durduğunu anımsatarak, "Arnavutlar belli ki çözüm istemiyor. Rusya olmadan Kosova meselesinin çözüleceğine de inanmıyorum. Yakın gelecekte çözülür diyecek kadar da iyimser değilim." ifadelerini kullandı.

- Vucic'e Aleksandar Nevski Nişanı

Bu arada, basın toplantısı öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin, Sırp Cumhurbaşkanı'na Aleksandar Nevski Nişanı'nı takdim etti.

Vucic, Rusça yaptığı teşekkür konuşmasında, bu nişanın kendisi için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu belirterek, "Nişanı Putin'den almak büyük bir gurur. Sayın Putin, Rusya'yı ayağa kaldıran ve Sırpların çıkarlarını koruyan bir lider." dedi.

İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi adına çalışmaya devam edeceğini söyleyen Vucic, Sırbistan'ın son yıllarda bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve askeri tarafsızlığını koruduğuna dikkati çekti.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında büyük çoğunluğu inovasyon ve dijitalleşme alanlarında olmak üzere 21 iş birliği protokolü imzalandı.

Rus lider, Belgrad'daki temasları kapsamında Aziz Sava Kilisesi'ni de ziyaret edecek.