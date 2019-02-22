Kosova’nın 11’inci yılı kutlandı

İstanbul’daki 5 Kosova derneği ve Kosova Kültür Merkezi tarafından düzenlenen bu yılki kutlamalar 17 Şubat Pazar günü,Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Muammer Ketencoğlu konserine ev sahipliği yapan 11’inci yıl kutlamalarında Kosova’nın bugünkü durumu ve 11 yıl içinde verdiği mücadele dile getirildi.

Türkiye’de yaşayan Kosova kökenli sporcu, sanatçı, siyasetçilerle birlikte Türkiye’nin her yerinden konukların da katıldığı organizasyona Kosova Cumhuriyeti’nden Milletvekili Müferra Şinik de iştirak etti.

Anavatan ve Kosova arasında müzik köprüsü

Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Gülen Aksu Türker “Kimimiz için anne babamızın, kimimiz için büyükanne büyükbabamızın doğduğu topraklar olan Kosova’nın, ekonomik ve sosyal anlamada çeşitli zorluklarla karşılaşmasına rağmen dünyanın saygın, tanınır bir ülkesi olma yolunda hızla ilerlediğini mutlulukla izliyoruz. Bizler de burada yaşayan Kosova kökenli vatandaşlar olarak anavatanımız Türkiye’de Kosova’nın temsilcileri olarak destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Değerli sanatçı Muammer Ketencoğlu’nun müziğinin yardımıyla Kosova’ya dikkat çekmek, kamuoyunda bilinirliğini artırmak bu yılki hedefimiz. Balkan Müzikleri ile aslında birbirimiz için ne kadar bilinir olduğumuzu da gözler önüne sereceğiz” diye konuştu.