0553 313 94 23

Kosova’nın 11’inci yılı kutlandı

İstanbul’daki 5 Kosova derneği ve Kosova Kültür Merkezi tarafından düzenlenen bu yılki kutlamalar 17 Şubat Pazar günü,Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

22 Şubat 2019 Cuma 12:21
Kosova’nın 11’inci yılı kutlandı

İstanbul’daki 5 Kosova derneği ve Kosova Kültür Merkezi tarafından düzenlenen bu yılki kutlamalar 17 Şubat Pazar günü,Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Muammer Ketencoğlu konserine ev sahipliği yapan 11’inci yıl kutlamalarında Kosova’nın bugünkü durumu ve 11 yıl içinde verdiği mücadele dile getirildi.



Türkiye’de yaşayan Kosova kökenli sporcu, sanatçı, siyasetçilerle birlikte Türkiye’nin her yerinden konukların da katıldığı organizasyona Kosova Cumhuriyeti’nden Milletvekili Müferra Şinik de iştirak etti.


Anavatan ve Kosova arasında müzik köprüsü


Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Gülen Aksu Türker “Kimimiz için anne babamızın, kimimiz için büyükanne büyükbabamızın doğduğu topraklar olan Kosova’nın, ekonomik ve sosyal anlamada çeşitli zorluklarla karşılaşmasına rağmen dünyanın saygın, tanınır bir ülkesi olma yolunda hızla ilerlediğini mutlulukla izliyoruz. Bizler de burada yaşayan Kosova kökenli vatandaşlar olarak anavatanımız Türkiye’de Kosova’nın temsilcileri olarak destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Değerli sanatçı Muammer Ketencoğlu’nun müziğinin yardımıyla Kosova’ya dikkat çekmek, kamuoyunda bilinirliğini artırmak bu yılki hedefimiz. Balkan Müzikleri ile aslında birbirimiz için ne kadar bilinir olduğumuzu da gözler önüne sereceğiz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:21
  1. kültür
  2. sanat
  3. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erkek Milli Takım judokaların Japonya kampı sona erdi
    1. Erkek Milli Takım judokaların Japonya..
    2. Katil zanlısı 10 yıl sonra yakalandı
    3. “Dolar düştükçe havayı bozmaya..
    4. Peugeot Sport Engineered 508 Concept..
    5. Büyükçekmece Basketbol Serhat Şehit..
    6. Ataevler’de sorunsuz dönüşüm
    7. Kangal Belediye Başkanı Öztürk,..
    8. 'Kocamaz DP'den de aday olamaz'
    9. Batum Başkonsolosu Makbule Koçak’tan..
    10. Çeşme'de 43 düzensiz göçmen yakalandı
    11. Uludağ’ı hiç böyle görmediniz
    12. Başkan Yaşar: "2009 yılında..
    13. İslam okulları Hollanda’nın en..
    14. Katil Netanyahu İsrail'de eridi!..
    15. Özhan Gönüllüleri’nden sokak..
    16. 18 yaşını dolduran kan bağışına koşuyor
    17. Tavuk çiftliği atıklarının bertarafı..
    18. GRAFİKLİ - Yemen iç savaşında Hudeyde..
    19. İlker Başbuğ, SAÜ’de Suriye ve Irak..
    20. İran'dan geniş çaplı deniz tatbikatı
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...