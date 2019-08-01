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Kosovalı hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Hac vazifesini yerine getirmek için Kosova’dan ilk hacı adayı kafilesigözyaşları eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:43
Kosovalı hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Hac vazifesini yerine getirmek için Kosova’dan ilk hacı adayı kafilesigözyaşları eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.


Hac ibadetlerini idrak için kutsal topraklara yol alan Kosovalı hacı adaylarını aileleri ve yakınları uğurladı. Kosova genelinde bu yıl bin 80 hacı adayının kutsal topraklara gitmesi bekleniyor. İlk turda 216 hacı adayı kutsal topraklara gitti.


Limak tarafından işletilen Priştine “Adem Jashari” uluslararası havalimanından kalkan uçaklarla Mekke ve Medine’yegiden hacı adayları arasında Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Trnava da yer aldı.


Medya mensuplarına yaptığı açıklamada Müftü Naim Trnava, hac ile ilgili tüm hazırlıkların zamanında tamamlandığını belirterek, bu yıl Kosovalı hacılar ile kutsal topraklara gideceğini, Kosova’nın daha iyi bir refaha sahip olması için Allah’a dua edeceğini kaydetti.


Hacı adayları kafilesinde sağlık hizmeti verecek olan sağlık ekipleri de yer alıyor.


Tüm Kosovalı hacı adaylarının 3 gün içerisinde kutsal topraklara intikal etmeleri bekleniyor.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:43
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