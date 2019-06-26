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Kosovalı belediye başkanları Pendik’te dev tesisi incelediler

Kosova’nın değişik bölgelerinden 27 belediye başkanı, atık toplama ve ayrıştırma alanındaki çalışmalar hakkında bilgi almak üzere Pendik Belediyesini ziyaret etti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:43
Kosovalı belediye başkanları Pendik’te dev tesisi incelediler

Kosova’nın değişik bölgelerinden 27 belediye başkanı, atık toplama ve ayrıştırma alanındaki çalışmalar hakkında bilgi almak üzere Pendik Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Ahmet Cin tarafından ağırlanan heyet, ardından Pendik Belediyesine ait Türkiye’nin ilk ve tek tam otomatik Ambalaj Atığı Ayrıştırma Tesisi’nde incelemelerde bulundu.


Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Kosova Belediyeler Birliği Başkanı Agim Veliu’nun başkanlığında 27’si belediye başkanı 37 kişilik Kosava Yerel Yöneticiler Heyetini makamında kabul etti. Aralarında Pendik’in kardeş şehri Mamuşa Belediye Başkanı Abdulhadi Krasniç’in de bulunduğu heyeti ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Ahmet Cin, hem Pendik’i hem de geri dönüşüm ve atık toplama konusundaki çalışmaları anlattı.


“Çevreci bir anlayışla hareket ediyoruz”


Türkiye’nin ilk tam otomatik Ambalaj Atığı Ayrıştırma Tesisi’nin Pendik’te kurulduğunu söyleyen Başkan Ahmet Cin: “Ayda yaklaşık 1.800 ton ambalaj atığı toplanarak ayrıştırılıp geri dönüşüme kazandırılıyor. Bu konuda kâr değil, çevreci bir anlayışla hareket ediyoruz.” dedi. Geri dönüşüm için okulların ve büyük sitelerin ödüllendirme sistemiyle teşvik edildiğini, marketler, muhtarlıklar ve ticari işletmelerle de işbirliği yapıldığını vurgulayan Başkan Ahmet Cin: “Ayrıca Pendik’te 3.500 yeraltı çöp konteyneri yerleştirdik. Atıkların yüzde 30’u bu şekilde toplanıyor.” bilgisini paylaştı.


Dev tesiste inceleme


Kosova Belediyeler Birliği Başkanı Agim Veliu da Belediye Başkanlığı görevinin hayırlı olmasını dileyerek sıcak karşılamasından dolayı Başkan Ahmet Cin’e teşekkür etti. Atık ayrıştırma sürecini ve çevre temizliğini yerinde görmek, bu konuda tecrübe kazanmak üzere İstanbul’a geldiklerini belirten Veliu, kendileri için çok faydalı bilgiler edindiklerini dile getirdi. Hediye takdiminin ardından belediyeden ayrılan heyet, Ramazanoğlu Mahallesi’nde 3 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisi’ni ziyaret etti. Dev tesisi büyük bir ilgiyle gezen belediye başkanları, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:43
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