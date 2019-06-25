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Kosovalı belediye başkanları, Küçükçekmece’de

Kosova’dan gelen Belediyeler Birliği Heyeti, Türkiye’nin yeşil sertifikalı kamu binası olan Küçükçekmece Belediyesi Binası’nı ziyaret ederek, teknik incelemelerde bulundu.

25 Haziran 2019 Salı 13:27
Kosovalı belediye başkanları, Küçükçekmece’de

Kosova’dan gelen Belediyeler Birliği Heyeti, Türkiye’nin yeşil sertifikalı kamu binası olan Küçükçekmece Belediyesi Binası’nı ziyaret ederek, teknik incelemelerde bulundu.


Atık yönetimi ve enerji verimliliği ile ilgili temaslarda bulunmak ve belediyeler arası ilişkileri güçlendirmek amacıyla Kosova’dan Türkiye’ye gelen 26 belediye başkanı beraberindeki belediyeler birliği temsilcileri Küçükçekmece Belediyesi’ni de ziyaret etti. Heyete, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Başkan Yardımcısı Süleyman Gevezoğlu ev sahipliği yaptı.



Başkan Çebi yeşil binayı anlattı


Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “ Belediye binamız 5 yıllık bir bina. Akıllı, yeşil bir bina. Ülkemizde bu alanda ödüllü tek bina olma özelliğine sahip. Kendi enerjisini kendisi üretiyor ve izolasyon, ısı yalıtımı, ışık kullanımı, enerji üretimi ile ilgili ciddi bir altyapıya dayanıyor. Bina, çevreye duyarlılığı, doğal kaynakların akıllıca kullanımı ve yeşil çatı özellikleri ile dikkat çekiyor” diye konuştu.



“Örnek oldunuz”


Kosova Belediyeler Birliği Başkanı Agim Veliu, Başkan Çebi’ye teşekkür ederek, “ Bizlerle bilgi ve tecrübelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Bu tecrübeleri kendi memleketimizde değerlendirmek istiyoruz. Aynı zamanda belediyelerle ilişkilerimizi geliştirmeyi de amaçlıyoruz. Yalnızca yapılar değil dün gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin sükunet içerisinde gerçekleşmesi bizler için örnek olmuştur. Hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.Agim Veliu, Başkan Çebi’yi Kosova’ya davet ederek, plaket takdiminde bulundu.


Ardından heyet, belediye binası gezerek, teknik incelemelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:27
  1. doğa

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