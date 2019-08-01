Kosova’dan ilk hac kafilesi yola çıktı

PRİŞTİNE (AA) - Hac vazifesini yerine getirmek üzere Kosova’dan Suudi Arabistan'a gidecek kafilelerin ilki yola çıktı.

Kosova’nın farklı bölgelerinden başkent Priştine’ye gelen 216 hacı adayı, Adem Yaşari Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçakla kutsal topraklara gitti. Hacı adayları, Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri), aileleri ve yakınları tarafından dualarla uğurlandı.

Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava, gazetecilere yaptığı açıklamada, hac ile ilgili tüm hazırlıkların zamanında tamamlandığını söyledi.

Bu yıl Kosovalı hacılar ile kutsal topraklara gideceğini aktaran Ternava, "Ülkemizin daha iyi bir refaha sahip olması için Allah’a dua edeceğim." dedi.

Hacca ilk defa giden Reşad Hocay da Allah'ın çağrısına cevap verdiğini ifade ederek, ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu.

Aferdita Hoti de bu yıl üçüncü kez hacca gidiyor. Kutsal topraklara gitmekten duyduğu memnuniyet dile getiren Hoti, Allah'tan ibadetini iyi bir şekilde tamamlamasını diledi.

Kosova'dan kutsal topraklara toplam bin 80 hacı adayı gidecek. İkinci ve üçüncü kafile yarın ve öbür gün yola çıkacak.