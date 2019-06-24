0553 313 94 23

Kosova’dan FETÖ’cülerin sınır dışı edilmesi raporuna onay

Kosova Meclisi, FETÖ terör örgütü mensuplarının sınır dışı edilmesini araştıran Meclis Araştırma Komisyonu’nun raporunu 2’ye karşı 58 oy ile kabul etti.

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:38
Kosova’dan FETÖ’cülerin sınır dışı edilmesi raporuna onay

Kosova Meclisi, FETÖ terör örgütü mensuplarının sınır dışı edilmesini araştıran Meclis Araştırma Komisyonu’nun raporunu 2’ye karşı 58 oy ile kabul etti.


Kosova Meclisi milletvekilleri, geçen yıl Kosova’dan FETÖ terör örgütü mensuplarının sınır dışı edilmesini araştıran Meclis Araştırma Komisyonu’nun raporunu görüştü. Olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulunda bir kaç saat süren tartışmaların ardından rapor, 2’ye karşı 58 oy ile onaylandı. Kosova Meclis Araştırma Komisyonu’nun aylar süren incelemelerinin ardından hazırladığı 78 sayfalık rapor, milletvekilleri tarafından tüm ayrıntılarıyla ele alındı. Geniş kapsamlı tartışmalarda bazı milletvekilleri, FETÖ’cülerin tutuklanarak sınır dış edilmesi operasyonunu yasa dışı olarak değerlendirdi. Bazı milletvekilleri, operasyonun Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi’nin himayesinde yapıldığını belirtti.


Araştırma Komisyonu Başkanı ve Vetvendosje milletvekili Xhelal Sveçla, komisyona aralarında Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Başbakan Ramush Haradinaj’ın da yer aldığı 27 kişinin ifade verdiğini hatırlatarak, Türk vatandaşları olarak tanımladığı FETÖ’cülerin sınır dışı edilmesi operasyonu sırasında 31 yasa ihlalini tespit ettiklerini kaydetti. Vetvendosje Hareketi Parlamento Grup Başkanı Glauk Konjufca, FETÖ’cülerin tutuklanarak sınır dışı edilmesi operasyonunda Kosova’nın, Türkiye karşısında vasallık durumuna düştüğüne dikkat çekti. Tartışmalarda söz alan çoğu milletvekili Araştırma Komisyonu’nun raporuna destek verdi.



“Amaç, Türkiye ve Kosova arasında mükemmel ilişkileri bozmak”


Kürsüye çıkan Kosova Türklerini temsil eden Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) milletvekili Fikrim Damka ise raporu tek taraflı olarak ilan ederek, Araştırma Komisyonu’nun raporunu görüşmek için meclisin olağanüstü toplanmasını gereksiz buldu. Meclis oturumunun, Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin zedelenmesine yönelik olduğunu kaydeden milletvekili Damka, terörist başı Fethullah Gülen’e kucak açan ABD’yi suçladı.


Araştırma Komisyonu’nun raporunu hukuki fiyasko olarak niteleyen Fikrim Damka, “Meclisin olağanüstü toplanması ve raporun görüşülmesi art niyetlidir. Amaç, Türkiye ve Kosova arasında mükemmel ilişkileri bozmaktır” dedi.


Tartışmaların ardından söz konusu raporun oylamasına geçildi. Rapor,milletvekilleri tarafından kabul edildi.


Kosova’da faaliyet gösteren 6 FETÖ’cü 26 Mart 2018 tarihinde Kosova İstihbarat Ajansı AKİ ve MİT tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonla Kosova’dan alınarak Türkiye’ye özel uçakla getirtilmişti. Operasyona en büyük tepki ABD’nin Priştine Büyükelçiliğinden gelmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bruma transfer oluyor!
    1. Bruma transfer oluyor!
    2. Destici'den İmamoğlu'na tebrik
    3. Motorine 29 kuruş zam
    4. Bozok Ailesi gözyaşları arasında..
    5. Yargıtay eski Üyesine FETÖ'den hapis..
    6. Mikail Özerler'den altın madalya
    7. Geleceğin şampiyonları Çanakkale’de
    8. Aksu: “AK Parti birliğin, beraberliğin..
    9. Seçim sonrası Ali İhsan Yavuz'dan ilk..
    10. BAKKA teknik destekli eğitimler devam..
    11. Cumhurbaşkanına suikast girişimi davası
    12. Sakarya ve Bolu'daki trafik kazaları..
    13. Binali Yıldırım cenaze törenine katıldı
    14. İOKBS sınav sonuçları ne zaman..
    15. Minibüs hattı bekleme durağında yangın..
    16. Grip şikayetiyle hastaneye götürülen..
    17. SANKO Park’tan hediye kampanyası
    18. Genç polis memuruna son tören
    19. Erzincan Ülkü Ocaklarından "Her..
    20. Pamuk tarlasına bırakılan sudan içen..
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı