Kosova'da "Zile'den Mamuşa'ya Uluslararası Kültür Köprüsü" sempozyumu

MAMUŞA (AA) - Kosova'nın güneybatısındaki Mamuşa Belediyesinde, "Tokat-Zile'den Prizren-Mamuşa'ya Uluslararası Kültür Köprüsü" konulu sempozyum düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) desteğiyle Başkent Tokatlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (BAŞTEK) ile Kosova'nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa Belediyesi tarafından, Mamuşa Anadolu İlköğretim Okulunda düzenlenen sempozyuma, Kosova TİKA Koordinatör Yardımcısı Zeki Bulduk, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, BAŞTEK Başkanı Prof. Dr. Yaşar Özgök'ün yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Tüzer, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, "Mekanlar değişmiş olabilir, coğrafyalarımız değişmiş olabilir, fakat bizi bir araya getiren, aynı pota içerisinde bir kimlik kazanmamıza imkan veren kültürel ögeler hatırlandıkça devam eder ve nesilden nesile aktarılır." dedi.

BAŞTEK Başkanı Özgök ise Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurumlarıyla var gücüyle soydaşlarının yanında olacağını ifade ederek, "Sizler burada bizim bekçilerimizsiniz. Bizler sizleri unutmadık, bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti kurumlarıyla askeriyle belediye başkanlarıyla rektörleriyle ve bilim adamlarıyla sizler için buradalar." diye konuştu.

Mamuşa Belediye Başkanı Krasniç de "Yurt dışında yaşayan Türkler olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteklerini özellikle Kosova Savaşı'nın ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve gelmesinden sonra görmeye başladık. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti’ndeki diğer tüm kurum ve kuruluşların da yurt dışındaki biz kardeşlerinize bundan sonra desteklerinizi devam ettireceğinize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Dört gün sürecek olan sempozyumun diğer bölümleri Prizren, Priştine ve Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilecek.