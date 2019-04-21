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Kosova'da YTB destekli "Ben ve Yeni Dünya Akademisi"

21 Nisan 2019 Pazar 17:55
Kosova'da YTB destekli "Ben ve Yeni Dünya Akademisi"

PRİZREN (AA) - Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) desteğiyle gerçekleştirilen "Ben ve Yeni Dünya Akademisi" projesinin kapanış ve sertifika dağıtım töreni düzenlendi.

Prizren'de eğitimini sürdüren lise ve üniversite öğrencilerine yönelik YTB destekleri ile İDEA Derneği tarafından "Balkan Gençlik Okulu" projesi kapsamında düzenlenen "Ben ve Yeni Dünya Akademisi"nin kapanış etkinliğine, YTB Kosova Masası Sorumlusu Erkan Girişit, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu Muavini Cenk Şen, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Priştine Müdürü Mehmet Ülker, İDEA Derneği Başkanı Bayram Pomak ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Girişit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında 45 kişilik öğrenci grubuna dünyadaki gelişmelere ve kişisel gelişimlerine dair eğitimlerin verildiğini söyledi.

Girişit, "Kardeş ülkemiz Kosova’ya sivil toplum kapasite geliştirme noktasında Türkiye Bursları ile birlikte proje desteklerimizi devam ettirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Projenin son aşamasında öğrencilere yönelik Türkiye gezisi düzenleneceğini aktaran Pomak, "Proje kapsamında 45 öğrenci siyaset, psikoloji, sosyoloji gibi alanlarda dersler aldı. Öğrencilerimiz bu dersler sayesinde yeni dünya düzenini kavramaya çalıştı." diye konuştu.

16 Mart'ta başlayan ve 7 hafta süren eğitimlerin ardından projeyi başarıyla tamamlayan 45 öğrenciye sertifikaları verildi.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 17:55
  1. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)
  2. idea derneği
  3. Kosova
  4. Prizren

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