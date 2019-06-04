0553 313 94 23

Kosova’da Ramazan Bayramı coşkuyla kutlandı

Kosova’da bayram namazı, Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde kılındı.

04 Haziran 2019 Salı 09:36
Kosova’da Ramazan Bayramı coşkuyla kutlandı

Kosova’da bayram namazı, Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde kılındı.


Ramazan Bayramı’nı büyük bir coşkuyla karşılayan Kosovalı Müslümanlar, bayram namazı için camilere akın etti. Başkent Priştine’deki camilerden en büyüğü olan Fatih Sultan Mehmet Camisi’nin avlusu Müslümanlarla dolup taştı. Mübarek Ramazan ayını oruç, ibadet ve dualarla uğurlayan Kosovalılar tarafından bayram namazı, büyük bir katılımla kılındı.


Namazın öncesinde Kur’an-ı Kerim okundu. Bayram namazının ardından Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava tarafından okunan bayram hutbesinde, Ramazan Bayramı vesilesiyle birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı. Ternava, insanlar arasında birlik ve beraberliğin olduğu kadar ülkenin geleceği söz konusu olunca siyasi arenada da birlik olunması gerektiğini belirtti. Ternava, şiddet, aşırıcılık ve çatışmadan uzak durularak, sevgi, saygı barış ve refahın güçlendirilmesi temennisinde bulundu. “Özgür, yüksek refah ve iyi eğitim almış bir toplum oluşturarak, var olan izolasyon ve işsizlik ile diğer zorlukları aşmak mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullanan Ternava, Ramazan Bayramı’nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olması dileklerinde bulundu.


Ramazan Bayramı vesilesiyle yapılan törende sevgi, saygı, dayanışma ve hoşgörünün hüküm sürmesi dileklerini içeren dualara katılan Kosovalılar, birbirlerine sarılarak bayramlaştı.


Bayram namazına katılan Adem Krasniqi, Ramazan Bayramı’nın İslam alemine hayırlara vesile olmasını temennisinde bulunarak, bayramın sağlık ve mutluluk getirmesini diledi. Derya Yıldız ise, “Ramazan Bayramı hayırlara vesile olur inşallah, bütün İslam alemi için de en hayırlısı olur. Allah hepimizin ibadetlerini inşallah katında makbul eyler” ifadesini kullandı. Driton Blaca ise, mübarek Ramazan ayının son derece iyi geçtiğini belirterek, bugün Ramazan Bayramı’nın coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 09:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bu pençe kartal pençesi gibi kuvvetlidir"
    1. "Bu pençe kartal pençesi gibi..
    2. Dolandırıcılara ‘Kobra’ operasyonu
    3. “Bayram gönüllere girmek için fırsattır”
    4. Elazığ'da şehit asker için tören
    5. Rusya'da Ramazan Bayramı
    6. Yurtta hava durumu
    7. Vali Çakacak, Bayram Namazını Reşadiye..
    8. Bayramımız bayram olsun
    9. Sudan’da kanlı müdahale! 35 gösterici..
    10. Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist..
    11. Yarım asırdır süpürge yapıyor
    12. İsveç’te bayram namazı coşkusu
    13. Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit..
    14. İngiltere’den engellilere akülü..
    15. Gedik Namazgah’ında Bayram Namazı
    16. Kosova’da Ramazan Bayramı coşkuyla..
    17. Bayram namazı sonrası devlet milletle..
    18. Uzun tatil davulcuları da vurdu
    19. Pamuk Sesler Korosu ve Ritm Grubu..
    20. Antalya’da Yörüklerin yayla göçü..
    21. Bahçeli’den bayram sabahı Türkeş’in..
    22. Bakan Soylu Kato Dağı’nda
    23. Çektiği fotoğraflarla çocuklara umut..
    24. Kato Dağı'nda bayram namazı
    25. Gemiç Mahallesinde kabir ziyareti
    26. Kamyonet refüje çarptı: 5 yaralı
    27. Park halindeki otomobile çarptı: 2..
    28. Hayri Baraçlı, mesai başındaki..
    29. Vatandaş bayramda mezarlıklara akın..
    30. Babası seçildi, oğlu muhtar oldu
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Akit'e atılan çamurun ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Murat Alan' açıklaması
    Akit'e atılan çamurun ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Murat Alan' açıklaması
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!