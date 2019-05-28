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Kosova’da polise silahlı direniş

Kosova Polisine bağlı özel birimler, sabah erken saatlerde, Sırpların çoğunlukta olduğu kuzeyindeki 4 belediyede organize suçlardan arananlara yönelik operasyon düzenledi.

28 Mayıs 2019 Salı 12:56
Kosova’da polise silahlı direniş

Kosova Polisine bağlı özel birimler, sabah erken saatlerde, Sırpların çoğunlukta olduğu kuzeyindeki 4 belediyede organize suçlardan arananlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sırasında Zubin Potok Belediyesinde barikat kurularak polise ateş açıldı.


Kosova polisi, ülkede Sırpların yoğunlukta bulunduğu 4 belediyeye 200 güvenlik gücüyle operasyon düzenledi. Saatlerce süren geniş çaplı operasyonda 30 kadar şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yerel saat ile sabah saat 05.00 sularında başlayan operasyonun ardından kuzeydeki 4 Sırp belediyesinde sirenler çaldı. Ardından yerel ahali, belediyelerin meydanlarında toplanmaya başladı. Operasyon sırasında Zubin Potok Belediyesinde polise karşı barikat kurularak, silahlı direnişte bulunuldu.


Çıkan çatışmalarda 2 polisin yaralandığı açıklandı.



Sırp Emniyet Müdürü gözaltında


Kosova Polisi tarafından bu sabah kuzeydeki Sırp belediyelerinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında Kosova Emniyetinde görevli Kosovalı 13 Sırp polisin de yer aldığı duyuruldu. Gözaltına alınan polis mensupları arasında Zubin Potok polis müdürünün de bulunduğu öğrenildi.



Organize suçlara yönelik yapıldı


Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Kosova Polisi tarafından Kosova’nın kuzeyinde gerçekleşen operasyon hakkında açıklama yaptı. Başbakan Haradinaj, savcılığın talimatıyla operasyonun gerçekleştiğini belirtti. Operasyonun kaçakçılık, organize suç ve diğer suçlara karışmış şüphelilere yönelik olduğunu kaydeden Haradinaj, “Başbakan olarak yasanın uygulanması söz konusudur ve başka bir şey değildir. Kuzeydeki Sırplara sükûneti muhafaza etmeleri ve yasalara saygılı olmaları çağrısında bulunuyorum” dedi. Başbakan Haradinaj, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gözaltına alınmaları için operasyonun yönelik olduğu kişiler arasında gümrük ve polis mensuplarının da yer aldığını belirtti.


Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, operasyonun ardından Güvenlik Kurulunu topladı.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 12:56
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