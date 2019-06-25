Kosova'da "Keçe El Sanatları Sergisi"

PRİZREN (AA) - Kosova'nın Prizren şehrinde, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından verilen kurslarda başarılı olan öğrencilerin eserlerinin yer aldığı "Keçe El Sanatları Sergisi" Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj'ın da katılımıyla açıldı.

Haradinaj, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Orkide Kadınlar Derneği ile Prizren Belediyesi Turizm ve Ekonomik Kalkınma Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Keçe El Sanatları Sergisi"nin açılışında yaptığı konuşmada, Kosova’nın topluluklar arasındaki iş birliği açısından örnek bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Kosova, ülkede yaşayan tüm halklar ne kadar iyi durumdaysa özellikle de Kosova’da yaşayan Türk halkı ne kadar iyi durumdaysa biz de o kadar iyi olabiliriz. Kosova halkı, Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği desteklerden dolayı son derece müteşekkirdir." ifadesini kullandı.

Kosova’nın küçük ve zorlukları olan bir ülke olduğunu belirten Haradinaj, "AB ve NATO üyeliğini hedefliyoruz. Bu hedefleri gerçekleştirmek Kosova gibi küçük bir ülke için kolay değil. Daha fazla ülkenin Kosova’yı tanımasına ihtiyacımız var. Kosova halkı bugüne kadar gördüğü desteği, yardımları ve saygıyı hiçbir zaman unutmayacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar da kadınların kalkınmasının bir ülkenin kalkınabilmesi için büyük önem taşıdığını söyledi.

Programa katılmasından ötürü Başbakan Haradinaj'a teşekkür eden Sakar, "Bugün (Haradinaj'ın) burada bulunması hem Kosova’daki Türk toplumuna, Türk sivil toplum kuruluşlarına ve Türk kadınına verilmiş büyük bir destektir. Kosova’nın genç bir ülke olmasına rağmen içerisinde bulunan tüm farklı etnik grupların uyumu nedeniyle Avrupa Kıtası'na en güzel örnek teşkil eden bir ülke. Biz Türkiye olarak Kosova’yı elimizden gelen her alanda desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Törene ayrıca Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fikrim Damka, TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran, Priştine YEE Müdürü Mehmet Ülker, Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Numan Baş, Kosova Maarif Okulları Genel Müdürü Mesut Özbaysar, Orkide Kadınlar Derneği Başkanı Sevgi Kervan ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, sertifika töreni ve kokteyl ile sona erdi.



Bu arada, Başbakan Haradinaj, sergi öncesinde ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve Kosova’da yaşayan Türk toplumu ile bir araya geldi.



