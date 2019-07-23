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Kosova’da ırkçılığa karşı protesto

Kosova’da 9 yaşında bir Roman çocuğun öldürülmesinin ardından başkent Priştine’de ırkçılığa karşı protesto düzenlendi.

23 Temmuz 2019 Salı 17:25
Kosova’da ırkçılığa karşı protesto

Kosova’da 9 yaşında bir Roman çocuğun öldürülmesinin ardından başkent Priştine’de ırkçılığa karşı protesto düzenlendi.


Kosova’da 9 yaşındaki bir Roman çocuğun cinayete kurban gitmesi, başkent Priştine’de ırkçılığa karşı protesto düzenlenmesine neden oldu. “Kurumsal cinayetlere karşı” yazılı pankart taşıyan göstericiler protesto yürüyüşü düzenleyerek, 9 yaşındaki çocuğun öldürülmesinin devlet tarafından önlenememesini kınandı. Kosova Ovası belediyesinde yaşanan olayda tecavüze uğrayan çocuk daha sonra katil tarafından öldürüldü. Yüzlerce vatandaşın katıldığı protesto gösterisinde, çocuğun polisin vurdumduymazlığı yüzünden cinayete kurban gittiği, olayda savcılığında suçlu olduğu savunuldu. Protesto gösterisinde yapılan konuşmalarda, işlenen cinayetin önlenmesi için tedbir almayan savcının görevden alınması talep edildi. Öldürülen çocuğunun ailesinin, çocuğa cinsel taciz yapıldığı yönünde polise 4 defa ihbarda bulunmasına rağmen polis tarafından önlem alınmamasının ırkçılığa işaret ettiğini belirten konuşmacılar, yetkililerden sorumluluk talep edeceklerini ifade etti.


Yaklaşık 1 saat süren protestonun ardından göstericiler dağıldı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:25
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