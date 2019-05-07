Kosova’da ilk iftar coşkusu

Kosova’da Müslümanlar İstanbul Eyüp Sultan Vakfı tarafından Priştine’nin merkezinde kurulan dev iftar çadırında ilk oruçlarını açtı. İlk iftar keyfini yaşamak için bir araya gelen Kosovalı Türk, Arnavut ve Boşnak yaklaşık 2 bin Müslüman hep birlikte iftar yaptı.

İftar yemeğinevatandaşların yanı sıra Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Meclisinde muhalefet partilerinden Vetvendosje Hareketi lideri Albin Kurti, Priştine Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker ile diğer yetkililer de katıldı. İftarını Kosovalılarla birlikte açan Büyükelçi Çağrı Sakar yaptığı açıklamada, “İstanbul Eyüp Sultan Vakfı’na çok teşekkür ediyoruz, yıllardır Kosova - Türk kardeşliğine sağladıkları önemli katkıdan dolayı. Ramazanın ilk gecesinde bu kardeşlik sofrasına oturmaktan büyük mutluluk duyduk. Eyüp Sultan Vakfını destekleyen tüm sponsorlara da buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz.” ifadesini kullandı.

Kosova’nın muhalefet partilerinden Vetvendosje Hareketi lideri Albin Kurti de, bu gece aynı yemeği yediklerini, herkesle eşit olduklarını belirterek, tüm Müslümanların Ramazan ayını kutladı. “Ramazan ayı sınavlar ayıdır. Zihnimizin berrak olduğunu, kalbimizin temizlendiği ve ruhumuzun hafiflediği aydır” şeklinde konuşan Kurti, bu mübarek ayın Kosova için hayırlı olmasını diledi.

Eyüp Sultan Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Balkanlar Koordinatörü İskender Yanovalı da Eyüp Sultan Vakfı olarak 12 yıldır kurdukları iftar çadırının dolu olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti. “Kosova halkı çadırımıza ilgi gösterdiği sürece biz çadırlarımızı kurmaya devam edeceğiz” ifadesini kullanan Yanovalı, bu yıl Vıçıtırın şehrinde de bin kişilik iftar çadırı kurduklarını kaydetti. Yanovalı Ramazan ayının İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Güzel bir iftar akşamını yaşadığını belirten Driton Krasniqi, iftar yemeğini veren Türkiye’ye teşekkürlerini ifade ederek, Ramazan’da halka kucak açılmasının takdir edici olduğunu söyledi. Sabri Haliti iftar yemeğini tertipleyenlere teşekkür ederek, Ramazan’da bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. İftara katılan Necmettin Selman da ilk iftar akşamında halkla beraber olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.