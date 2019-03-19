Kosova’da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri minnetle anıldı

Tarihi zaferlerimizin en büyüklerinden Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümünde, vatan müdafaası için Çanakkale’de omuz omuza çarpışarak yaşamını yitiren şehitler, Kosova’nın tarihi şehri Prizren’de rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

Türkiye’nin Priştine Büyükelçiliği himayelerinde, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı geniş katılımla gerçekleşti. Programa Kosova Kamu Yönetim Bakanı Mahir Yağcılar, Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasimi Demiri, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çarı Sakar, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Numan Baş, Kosova Meclis Başkanı Yardımcısı Müferra Şinik, milletvekili Fikrim Damka, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker, Kosova Maarif Okulları Genel Müdürü Mesut Özbaysar, Kosova kurum ile kuruluş temsilcileri ile bu ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ile davetliler katıldı.

Görkemli anma programında 2’nci sınıf öğrencisinin İstiklal şiirini okuması, katılımcıları duygulandırdı. Çanakkale ruhunun yaşatıldığı programda video gösteriminin yanı sıra, “Ne mutlu Türküm diyene” oratoryosu da beğeniyle izlendi. Program çerçevesinde 200 öğrencinin katıldığı ’Çanakalle Zaferi’ konulu şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Çanakkale türküsünün de Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça okunması, davetlilerin alkışlarını topladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Numan Baş, Çanakkale Zaferi’nin, Türk vatandaşına, öz benliğini, ulusal kimliğini bulma yolunu göstermiş olduğunu, Türk bağımsızlık savaşının temellerinin Çanakkale’nin sularında ve Conk Bayırı’nda atılmış olduğunu belirtti. Albay Baş, “Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşımızdaki muzaffer kılıcının çeliğine su veren Çanakkale Savaşları olmuştur. Atatürk, Çanakkale’deki kara savaşlarında kazandığı zaferiyle Türk Ulusu’nun 5 bin yıllık tarih sahnesinden silinip gidemeyeceğini kendisi de şahsen idrak etmiş ve bunu bütün dünyaya İstiklal Savaşı’yla da kanıtlamıştır” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar da yaptığı konuşmada, dünyada eşi benzeri görülmemiş kahramanlık hikayelerinin yaşandığı, Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderin tarih sahnesine çıktığı Çanakkale Savaşlarının, millet olarak en kötü şartlarda bile, ümidimizi kaybetmememizin, her türlü zorluğa ve kayba rağmen vatanı savunma için mücadeleye devam etmenin önemini gösteren bir onur ve azmin mücadelesini teşkil ettiğini vurguladı.

"Bugün bulunduğumuz bu topraklarda İstanbul’un ve Anadolu’nun çağrısına gönül veren Türk, Arnavut, Boşnak ve Goralı binlerce kardeşimiz Mehmetçiğimiz ile yan yana kahramanca savaşmış, çok sayıda Kosovalı kardeşimiz Çanakkale’de şehit düşmüştür" diyen Büyükelçi Sakar, Türkiye - Kosova ilişkilerinin sağlam tarihi bağlarımıza yakışır şekilde başta terörle mücadele olmak üzere her alanda geliştiğini görmekten büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Anma programı çerçevesinde “Balkanlarda Çanakkale” konulu resim sergisi de açıldı.