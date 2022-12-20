Kosova'da Bayraktar TB2 SİHA'ları için sözleşme imzaladı! Kosova'dan açıklama: Her devlet bulundurmak ister

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Haluk Bayraktar, ihracat sözleşmesi imzaladıkları 27. ülkenin Kosova olduğunu açıkladı. Bayraktar, “Asırlar boyu birlikte yürüdüğümüz, tarihi, kültürel ve insani olarak güçlü bağlara sahip olduğumuz Arnavutluk ile ihracat sözleşmesi imzaladık.

Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"Asırlar boyu birlikte yürüdüğümüz, tarihi, kültürel ve insani olarak güçlü bağlara sahip olduğumuz Arnavutluk ile ihracat sözleşmesi imzaladık. Bu anlaşmayla #BayraktarTB2 SİHA'larımız için ihracat sözleşmesi imzaladığımız ülke sayısı 27 oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun..." açıklamasında bulundu.

Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi...

2014’te envantere girmişti Türkiye’nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösterilen milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girdi. 2015’te silahlandırılan insansız hava aracı şu anda TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. haber.aero'e göre: Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014’ten beri yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.