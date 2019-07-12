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Kosova'da AA'nın darbe girişimi fotoğrafları sergisi

12 Temmuz 2019 Cuma 17:03
Kosova'da AA'nın darbe girişimi fotoğrafları sergisi

PRİZREN (AA) - Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'de, Anadolu Ajansının (AA) darbe girişimi gecesine ait fotoğrafları "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında sergileniyor.

Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiyi açma amaçlarının o gün yaşananları unutmamak ve Kosovalılar ile paylaşmak olduğunu belirtti.

Darbe teşebbüsü sırasında terör örgütü üyeleri tarafından Genelkurmay, MİT, Cumhurbaşkanlığı gibi önemli kamu binalarının yanı sıra vatandaşların üzerine bombalar yağdırıldığını, büyük bir saldırı gerçekleştirildiğini anımsatan Altunya, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı sonucunda halkımızın gösterdiği irade ve mücadele ile bu darbe girişimi bertaraf edildi. Türkiye FETÖ ile mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürmektedir." dedi.

Türkiye’nin yurt dışındaki temsilciliklerinde darbe girişiminin nasıl yapıldığı ve sonuçlarının her türlü vesileyle anlatılmaya çalışıldığını ifade eden Altunya, şunları kaydetti:

"251 vatandaşımızın şehit olduğu ve 2 binin üzerinde vatandaşımızın gazi olduğu bu darbe girişimi neticesinde ülkemize önemli zararlar verildi. Biz bu zararların FETÖ örgütünün yurt dışında güçlü olduğu ülkelerde de olma ihtimaline karşı bulunduğumuz ülkedeki yetkilileri, halkı uyarmaya gayret ediyoruz. Mücadelede önemli aşamalara gelindi, sorumlular adalet önünde hesap verdi ve bunun dışında paralel devlet yapılanması önemli ölçüde çökertildi. FETÖ'nün Türkiye’de ve yurt dışındaki medya, eğitim ve bankacılık sektöründeki paravan kuruluşlara darbe vurulmuştur."

Prizren Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu salonunda 10 Temmuz'da açılan sergi, 15 Temmuz'a kadar açık kalacak.

Öte yandan, Kosova’da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Gerçek Kültür Sanat ve Spor Derneği tarafından 14 Temmuz’da FETÖ'nün gerçek ve karanlık yüzünü anlatan "The Network" isimli belgesel filmi gösterimi ve 15 Temmuz’da Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği tarafından anma töreni düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:03
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  2. AA
  3. Kosova
  4. Prizren
  5. sergi

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