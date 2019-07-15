0553 313 94 23

Kosova’da 15 Temmuz Sanat Sergisi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, Anadolu Ajansı fotoğrafları ile takı tasarımı, kurdele nakış, ahşap boyama ve ebru motiflerinin sergisi düzenlendi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 02:55
Kosova’da 15 Temmuz Sanat Sergisi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, Anadolu Ajansı fotoğrafları ile takı tasarımı, kurdele nakış, ahşap boyama ve ebru motiflerinin sergisi düzenlendi.


Tika, Bursa KOMEK, Yunus Emre Enstitüsü ve Priştine Gerçeké Kültür sanat Derneği ve Kadın Kolları işbirliğinde düzenlenen sergi büyük bir katılımla gerçekleşti.


Priştine Gençlik merkezi’nde açılan sergide, Türkiye’nin Priştine Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Şinasi Güçlü, TİKA Kosova Koordinatörü Hasan Burak Ceran, Priştine Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker, Maarif Vakfı Kosova Müdürü Mesut Özabaysar ve kurum ile kuruluş ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri hazır bulundu.


Sergide Anadolu Ajansı fotoğrafları ile 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı koyan halkın demokrasi ve vatanı koruması için verdiği mücadele anlatılırken, takı tasarımı, kurdele nakış, ahşap boyama ve ebru motiflerinin sergisinde Kosovalı kadınların hünerlerinı yansıtan eserler yer aldı.


Sergide konuşan Priştine Gerçeke Kültür Sanat Derneği Başkanı Yıldıray Bayram, 2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşananbaşarısız bir darbe girişiminden sonra her yıl bu menfur günü bu şekilde andıklarını ve unutturmamaya çalıştıklarını belirtti. “Bu sadece 1 güne sığdırılmaması gereken yılın 365 günü sürecek olan bir hazin olaydır” ifadesini kullanan Bayram,burada halka yapmış oldukları ve dernek tarafından yapılan işleri sergilemek adına bu sergiyi düzenlediklerini kaydetti.


Priştine Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker de yaptığı konuşmada, bugün burada yapmış oldukları etkinliğiniki boyutuyla çok önemli olduğunu belirtti. “ Birincisi, Türkiye’de hain darbe girişimini unutmadığımızı, unutturmayacağımızı bu nedenle bugün burada olduğu gibi dünyanın her yerinde bunu paylaşacağımızı ve paylaşma fırsatı bulmamız münasebetiyle anlamlı ve önemlidir. Türkiye ve Türkiye’nin kurumları, Türkiye’nin dostları bu hain girişime karşı burada olduğu gibi Kosova’da olduğu gibi dünyanın her yerinde faaliyetler yapıyor, yapılan faaliyetlere destek veriyor ya da yapılan faaliyetlerin yanında oluyor. Üçüncü seneyi devriyesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü faaliyetleri 15 Temmuz 2016’daki hain FETÖ’cü kalkışmanın karşısında canı pahasına hürriyetine sahip çıkan milletimizin zaferinin sembolüdür aynı zamanda” ifadelerini kullanan Ülker,bu zaferin bilinmesine, sahiplenilmesine ve anlatılıp doğru anlaşılmasına bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edeceklerini söyledi.


Program çerçevesinde sergide ürünleri sergilenen kursiyerlere sertifikaları verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 02:55
  1. sergi
  2. fotoğraf
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bomba süsü verilmiş paket polisi alarma geçirdi
    1. Bomba süsü verilmiş paket polisi..
    2. Kosova’da 15 Temmuz Sanat Sergisi
    3. Aydınlı sporcu Türkiye 2’ncisi oldu
    4. Sarı civcivler bugün ücretsiz hizmet..
    5. Hakkari'de şehit askerler için tören..
    6. Şehit askerler memleketlerine uğurlandı
    7. New York'ta 15 Temmuz Demokrasi ve..
    8. Hakkari’de şehit olan 3 asker için..
    9. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    10. Suriye sınırına sevkıyat devam ediyor
    11. "Musul Başkonsolosluğu yakında açılacak"
    12. Urfa El Sanatları için ustalara yer..
    13. Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi..
    14. Ottawa’da 15 Temmuz anma töreni
    15. Süper Lig ekibi Michael Frey ile..
    16. Arakanlı Müslümanları bu kez sel vurdu!
    17. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 4..
    18. Fatih Terim onayladı! Galatasaray'da..
    19. Tekirdağ’da kaçak içki operasyonu
    20. 115 kişi gıda zehirlenmesinden..
    21. ABD'den Afganistan'da katliam: Çoğu..
    22. Rize İl Sağlık Müdürlüğünden..
    23. Otomobilin çarptığı yaşı adam..
    24. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme..
    25. Şenocak'tan yobaz paçavralara 'Eygi'..
    26. Dünya Superbike Şampiyonası
    27. İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak..
    28. Üsküdarlılar 15 Temmuz şehitlerini..
    29. Atama kararı Resmi Gazete'de
    30. Bayburt’ta Şehit Kadınlar İffet Anıtı..
    Yine harekete geçtiler! Türkiye'ye gece yarısı operasyonu
    Yine harekete geçtiler! Türkiye'ye gece yarısı operasyonu
    Öksüz'den Kaftancıoğlu'na sert tepki: Eğitimi il başkanları değil MEB yönetir
    Öksüz'den Kaftancıoğlu'na sert tepki: Eğitimi il başkanları değil MEB yönetir
    ABD Enes Ünal'a vize vermedi! "Nedenini..."
    ABD Enes Ünal'a vize vermedi! "Nedenini..."
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Mehmed Şevket Eygi, dualarla uğurlandı
    Mehmed Şevket Eygi, dualarla uğurlandı
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”