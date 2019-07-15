Kosova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

PRİŞTİNE (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kosova'nın başkenti Priştine'de anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törene, Kosova'nın Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar, KDTP Milletvekili Müferrah Şinik, Prizren Belediye Başkanı Mütaher Haskuka'nın yanı sıra Kosova Meclisi milletvekilleri ile ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Tören, bir dakikalık saygı duruşu ile Türkiye ve Kosova'nın milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Sakar, buradaki konuşmasında, 15 Temmuz'daki terör saldırısında şehit düşen 251 kişiyi anmak ve başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerini kınamak adına burada toplandıklarını ifade etti.

Sakar, "15 Temmuz 2016 gecesi, yıllarca eğitim hareketi kisvesi arkasına gizlenmiş, kanun dışı yöntemlerle devletin tüm önemli kurumlarına sızmış bir terör şebekesinin dini istismar edip kendi amaçları doğrultusunda çarpıtarak radikalleştirdiği hatta robotlaştırdığı kendi insanlarımızın saldırısına ve ihanetine uğradık." dedi.

15 Temmuz gecesi darbeye geçit vermeyip demokrasiyi, ülkelerini ve insanlarını koruduklarını vurgulayan Sakar, "Halkımızın bu hain saldırı karşısında meydanlarda sergilediği demokratik direniş ve başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere siyasi liderlerimizin sergilediği dirayetli tutum sayesinde bu terör saldırısını akamete uğratabildik." ifadelerini kullandı.

Sakar, eğitim hareketi maskesi arkasına gizlenmiş kirli ve sinsi bir yapılanma olarak nitelendirdiği FETÖ'nün arz ettiği tehdide karşı başta Kosova olmak üzere Türkiye'nin tüm dostlarını uyarmayı bir görev bildiklerinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Bu uyarımızın dikkate alındığını, FETÖ terör örgütünün gerçek kirli yüzünün giderek daha fazla anlaşılmaya başlandığını, çeşitli ülkeler ve uluslararası örgütlerin FETÖ'yü terör örgütü ilan etmeye yöneldiğini memnuniyetle görüyoruz. FETÖ terör örgütüyle mücadelede yürüttüğümüz iş birlikleri sonucunda 36 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve kurslar sonlandırılmış olup Türkiye Maarif Vakfımız 18 ülkede FETÖ iltisaklı okulları devralmıştır."

KDTP Milletvekili Şinik ise Türk milletinin 15 Temmuz'da gösterdiği direnişin Kosova'da da hissedildiğini ifade ederek, 15 Temmuz gecesi birçok vatandaşın dayanışma için Prizren Başkonsolosluğu önünde toplandığını belirtti.

15 Temmuz gecesinden görüntülerin de gösterildiği tören kapsamında, Anadolu Ajansının (AA) darbe girişimi gecesine ait fotoğrafları da Büyükelçilik bahçe ve binasında sergilendi.











