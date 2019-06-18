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Kosova Vetevendosje Lideri TİKA’yı ziyaret etti

Kosova’da “Kendin Karar Ver” Hareketi’nin (LVV) yöneticileri, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Kendin Karar Ver ( Vetevendosje) lideri Albin Kurti, Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka , Akademisyen veLVV Milletvekillerinden oluşan heyet, ziyaret kapsamında TİKA’ya teşekkür ziyareti.

18 Haziran 2019 Salı 23:23
Kosova Vetevendosje Lideri TİKA’yı ziyaret etti

Kendin Karar Ver ( Vetevendosje) lideri Albin Kurti misafirperverliklerinden ve  Kosova'da uyguladığı projelerden dolayı TİKA’ya ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine teşekkür etti. Kurti, bu yıl Kosova Sırbistan’dan kurtuluşunun 20. yıldönümünü kutladığını ve Kosova’nın da fakir bir ülke olduğunu, Sırp işgali süresince birçok cinayet ve katliam işlediğini ve çok fazla acı ve zarara neden olduğunu belirterek, özellikle eğitim alanında, Türkiye'den Kosova'ya daha fazla yatırım yapılmasını istedi.

Kurti, "İşsizlik çok yüksek ve özellikle Kosova'da üretimi artıran ekonomik yatırımlardan yoksunuz. Özellikle Türkiye ve TİKA'nın bizlere yardımcı olabileceği konuların başında mesleki eğitimin üretim ekonomisiyle bağlantısı olan projelerdir’’ dedi.

Öte yandan, Prizren  Belediye Başkanı Mytaher Haskuka, Prizren Belediyesi'ndeki kreşin yapımına, kütüphane projesi, anıtların restorasyonu ve Prizren'den birçok gencin mesleki eğitimine sunduğu katkılarından dolayı TİKA’ya  ayrıca teşekkür etti.

LLV Milletvekili Arben Vitia ise sağlık, eğitim ve özellikle de Otizm ve Down Sendrom Merkezi gibi TİKA projeleri hakkında konuştu ve  TİKA'ya, bu önemli projeden dolayı   teşekkür ederek  bu merkez için maddi yatırımların yanı sıra profesyonel ve mesleki yardım sunulmasını da beklediklerini vurguladı.

Şemsettin Sami'nin Vefat Yıl Dönümü

TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut Çevik;  Kosova siyasetinde önemli bir yeri olan Vetevendosje Hareketinin,  Türkiye ziyaretinin 18 Haziran tarihine denk gelmesini anlamlı bulduğunu ifade ederek, Türkçenin ses bayrağı olan Şemsettin Sami'nin vefat yıl dönümünün de 18 Haziran 1904 olduğunu belirtti.  Arnavutluk’un Fraser Köyünde doğan Şemsettin Sami’nin Türk Dil ve Edebiyatının mihenk taşı olduğunu,  ilk Türkçe sözlük yazarı olduğunu,  Orhun Yazıtları ve Kutadgu Bilig üzerinde çalışmalar yürüttüğünü ve Türkçeye çevrilmesine  katkı sağladığını belirtti.

TİKA’nın Balkanlarda 5000 projeyi hayata geçirdiğini ifade eden Çevik, yılda 1.5 milyon Balkan insanının TİKA’nın inşa ve restore ederek tıbbi ekipmanlar ile desteklediği hasta hanelerden şifa bulduğunu belirtti. TİKA’nın inşa ettiği okullardan Balkanlarda yılda 200 bin öğrencinin yararlandığını ifade eden Çevik, istihdam, tarihi eser restorasyonu ve sivil altyapıları destekleyen yaklaşık 650 projeyi Kosova’da hayata geçirdiklerini bunların içerisinde eğitim alanında 150, sağlık alanında 60 ve sosyal ve sivil altyapıların güçlendirilmesinde 260 projenin  bulunduğunu vurguladı.

TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Dr.Mahmut Çevik, Osmanlı’nın 1453 yılından itibaren 600 yıllık imparatorluk döneminde bir çok Arnavut Sadrazama ve komutanlara sahip olduğunu , Osmanlının Balkanlarda merkezi hâkimiyette barış ve istikrarı “kimseyi ötekileştirmeden” gerçekleştirdiğini, hâlihazırda Budapeşte’de medfun olan Budin’in Son Valisi Abdurrahman Abdi Paşa’nın da bir Arnavut olduğunu, onun Türkiye ve Osmanlı sevdasının ve ruhunun bölgedeki Arnavut kardeşlerinde de var olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Dr.Mahmut Çevik, “Kendin Karar Ver” Hareketi’nin (LVV) resmi olarak 15 yıldır devam ettiğini, Arnavut toplumunda Türkiye’ye olan sevdanın eksik olmadan devam etmesine katkı sağlamalarının,  Kosova ve Bölge barışına katkı sağlayacağını   ifade etti.

Ziyaret çerçevesinde Prizren  Belediye Başkanı Mytaher Haskuka, BADA Başkanı Dr.Mahmut Çevik’e Prizren şehir tablosu hediye etti. Çevik tarafından ise Vetevendosje lideri Albin Kurti’ye TİKA tarafından hazırlanan KUDÜS ALBÜMÜ hediye edildi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Siyasi Parti Temsilcilerini de ziyaret edecek olan, “Kendin Karar Ver” Hareketi heyetinin dört günlük Türkiye ziyareti  Albin Kurti önderliğinde; LLV Milletvekilleri; Arben Vitia , Albulena Haxhiu  ve Fitore Pacolli, Pristine Belediyesi Meclis Üyesi Akademisyen Arber Vokrri, Prizren Belediyesi başkanı Mytaher Haskuka ile  Kosova Post Genel Yayın Yönetmeni Fadıl Pushkollı ve diğer heyet üyelerinden oluşuyor.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 23:23
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