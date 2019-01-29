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Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi

29 Ocak 2019 Salı 18:14
Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi

PRİZREN (AA) - Kosova'daki NATO Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi.

Tören kapsamında bir yıldır Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığını yürüten Kurmay Albay Cem Sinan Barım, görevini Albay Numan Baş'a devretti.

Ülkenin güneybatısındaki Prizren şehrinde konuşlu Sultan Murat Kışlası'nda düzenlenen törene Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar, Kosova Meclis Başkan Vekili Müferra Şinik, KDTP milletvekili Fikrim Damka ile Kosova’daki Barış Gücü KFOR bünyesinde görev yapan diğer ülke askeri yetkilileri katıldı.

Tören, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Barım, Türk askerinin, Kosova’nın huzur ve tesisine katkıda bulunmak için var gücüyle çalıştığını söyledi.

Görev süresi boyunca sayısız yardım faaliyeti gerçekleştirdiklerini ve bu yardımların Kosova halkı için yapıldığını ifade eden Barım, "Yapmış olduğumuz faaliyetlerde Kosova halkını yakından tanıma, güler yüzünü, samimiyetini, dostluğunu, misafirperverliğini görme ve birbirinden lezzetli yemeklerini tatma imkanı buldum. Türkiye ve Kosova’nın kardeş olduğunu ve yüzyıllardır süren dostluğu yerinde görme fırsatım oldu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Albay Barım, Kosova Türk Temsil Heyeti flamasını, görevine yeni atanan Albay Numan Baş’a devretti. Daha sonra Albay Baş da Kosova’da bir yıllık görevini tamamlayan Albay Barım’a madalyasını takdim etti.

Devir teslim töreni, düzenlenen kokteylle sona erdi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 18:14
  1. Devir Teslim Töreni
  2. KFOR
  3. Kosova
  4. Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı
  5. Mehmetçik
  6. Prizren

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