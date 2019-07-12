Kosova, ÖSYM'nin "e-Sınav" merkezini örnek alacak

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kosova Cumhuriyeti Yönetim Bakanlığı heyetine, Başkanlığın e-Sınav teknolojisi ve sınav uygulamaları hakkında bilgi verdiklerini belirterek, "Kosova'da merkezi sınavlarda kullanılacak olan e-Sınav merkezinin kurulmasında model olarak elektronik sınav merkezlerimiz temel alınacaktır." ifadelerini kullandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar ve beraberindeki heyet, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette Yağcılar'a, Kosova Kamu Yönetimi Bakanlığı yetkilileri de eşlik etti. Heyet, ÖSYM'nin e-Sınav faaliyetleri ve sınav teknolojisi altyapısı konusunda bilgi aldı.

Başkan Aygün, ÖSYM'nin, 1974'ten beri elde ettiği tecrübeyle, uyguladığı sınavlarla ve yaptığı seçme ve yerleştirmelerle önemli bir sınav ve bilgi birikimi olduğuna işaret ederek, Kosova Heyeti'nin ÖSYM'nin uygulamalarını yerinde görmek ve incelemek üzere geldiğini ifade etti.

Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Bakanlığı heyetinin, ziyaret öncesinde yapılan yazışmalarda e-Sınav teknolojisi ve sınav uygulamalarını yerinde görme isteğini dile getirdiğini bildiren Aygün, "Heyetin isteği üzerine gerçekleşen ve üç gün süren bu ziyarette heyet, sınav faaliyetlerimiz ve sınav teknolojisi altyapımız hakkında bilgiler aldı. Sınav sorularının hazırlanma süreci ve sınav organizasyonlarının yönetilmesi noktasında ilgili başkan yardımcılarımızın ve daire başkanlarımızın yaptıkları sunumlara katıldılar. Ayrıca süreçlerin daha net anlaşılması amacıyla heyet için özel hazırlanan e-Sınav uygulamalarını yerinde incelediler." ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Aygün şunları kaydetti:

"Kosova'da merkezi sınavlarda kullanılacak e-Sınav merkezinin kurulmasında, model olarak elektronik sınav merkezlerimiz temel alınacaktır. Aynı anda 5 bin kişinin sınava girebildiği Esenboğa Elektronik Sınav Merkezimiz Kosova heyeti tarafından çok beğenildi. Sahip olduğumuz soru hazırlama, ölçme ve değerlendirme, sınav güvenliği ve bilgi güvenliği, sınav uygulamaları ve süreçleri deneyimimizi, dost ve kardeş ülke Kosova heyeti ile bu ziyaretlerinde paylaştık. Türkiye ve Kosova her şeyden önce dost ve kardeş iki ülke. Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Bey soydaşımız. Kosova'da bir Türk Bakanın olması önemli. Kosova, meclisinde Türk milletvekilleri bulunan bir ülke. Biz de bu dost ve kardeş ülkeye bilgi ve birikimlerimiz ölçüsünde destek olacağız. ÖSYM olarak uluslararası iş birliklerine önem veriyoruz."