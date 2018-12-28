0553 313 94 23

Kosova ordusunun kurulmasını öngören yasaya onay

28 Aralık 2018 Cuma 14:07
Kosova ordusunun kurulmasını öngören yasaya onay

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) orduya dönüştürülmesini öngören paket yasa ile ilgili kararnameyi imzaladı.

Cumhurbaşkanlığında düzenlenen imza törenine FSK Komutanı Rrahman Rama ve FSK mensupları katıldı.

Yasa, imzalanın ardından yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Thaçi, burada yaptığı konuşmada, bugünün, Kosova ordusunun resmileştirilmesi için önemli bir gün olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak tüm asker ve vatandaşları tebrik eden Thaçi, "Kosova ordusunun resmileştirilmesinin bu önemli gününde uluslararası destekçilere, ABD ve diğer tüm müttefik devletlere teşekkür ediyorum." dedi.

FSK Bakanlığının Savunma Bakanlığına dönüştürülmesini, FSK'nin işleyişi ve çalışma şartlarına dair yasa tasarısı, 14 Aralık'ta Kosova Meclisinde oylanarak kabul edilmişti. 120 milletvekilinin bulunduğu Kosova Meclisindeki oturuma, Sırp milletvekilleri katılmamıştı.

Yasaya göre Kosova ordusunun görev kapsamı, Kosova içinde sivil koruma operasyonlarına katılmak, doğal afet ve acil durumlarda müdahalede bulunmak ve ülke içi ve dışındaki operasyonlara katılmak olacak.

FSK bugün yaklaşık 2 bin 500 aktif askere sahipken, tam operasyonel kapasiteye ulaştıktan sonra 5 bin aktif ve 3 bin yedek üyeye sahip olacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 14:07
  1. FSK
  2. Haşim Thaçi
  3. Kosova
  4. Ordu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Sayın Putin ile hem telefon hem de bir Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bizim bunları (Suriye konusu) çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor."
    1. Erdoğan: "Sayın Putin ile hem telefon..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz..
    3. 'Gökyüzü polisleri'nden kaçamadı!
    4. 'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu'..
    5. YPG PKK Münbiç’ten son dakika..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İmamoğlu'nun..
    7. SGK Sağlık Uygulama Tebliği'ne ilişkin..
    8. MÜSİAD'dan çimento zammına tepki
    9. Milli Eğitim Bakanlığına 11 ayda 2..
    10. Samsung, Akıllı TV serilerinde olacak..
    11. İstanbul Boğazı’nda çevre felaketi!
    12. FIFA kokartı takacak Türk hakemler..
    13. Erdoğan: "Suriye'nin bölünmesine..
    14. Siyonistler sesimizi kısmak istiyor
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın sabah..
    16. MSB: "Tüm tarafları bölgeyi daha fazla..
    17. Hac kuralar çekiş sonuçları öğren
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim bütün..
    19. MSB: "(Münbiç) Bölgeyi silah zoruyla..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Münbiç'teki..
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?