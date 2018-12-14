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Kosova ordusunun kurulmasını öngören yasa tasarıları onaylandı

14 Aralık 2018 Cuma 13:43
Kosova ordusunun kurulmasını öngören yasa tasarıları onaylandı

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) orduya dönüştürülmesini öngören yasa tasarıları Kosova Meclisinde kabul edildi.

Mecliste yapılan oturumda milletvekilleri, FSK'nin işleyişi, hizmet şartları ve mevcut FSK Bakanlığının Savunma Bakanlığına dönüştürülmesini düzenleyen üç yasa tasarısı için oy kullandı.

120 milletvekilinin bulunduğu Kosova Meclisindeki oturuma, Sırp milletvekilleri katılmazken, 107 milletvekili oturumda hazır bulundu.

FSK Bakanlığının Savunma Bakanlığına dönüştürülmesini düzenleyen yasa tasarısı ile FSK'nin işleyişi ile ilgili yasa tasarısı 106'şar, FSK'nin hizmet şartlarına dair yasa tasarısı da 105 oyla mecliste kabul edildi.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin de imzalamasının ardından FSK resmen Kosova ordusuna dönüşecek.

Kosova hükümeti, 13 Eylül'de FSK'nin orduya dönüşümünü öngören üç yeni yasa tasarısını meclise sunmuştu.

Meclisteki ilk okuma 18 Ekim'de gerçeklemiş, yasa tasarıları milletvekilleri tarafından desteklenmişti.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 13:43
  1. Kosova
  2. Meclis
  3. Ordu

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