Künye
Abonelik
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Seçim 2018
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Aktüel
Spor
Sağlık
Eğitim
Teknoloji
Emlak
Kadın - Aile
Biyografi
Web TV
Tümü
Tarih
Otomotiv
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Gezi
Ansiklopedi
Çin'le ABD anlaştı! Kaldırılıyor
Mazlum Der’den Akit’e ziyaret
FETÖ'den 'Sabıkasız öğrenci' oyunu!
Soylu açıkladı: 21 bin 600 kişi tutuklandı
FETÖ liderine ilanen tebliğ
Yazıcıoğlu davasında flaş karar! Dosyalar birleştirildi
Bakan altını olanlara müjdeyi verdi!
AK Parti'ye yerel seçim için 32 bin başvuru!
ATM'nin hatasını buldu, 1 milyon dolar çekti!
CHP'de sıcak gelişme! Tarih öne çekildi
Saffet Sancaklı'dan flaş sözler: 20 sene kafa attık
Abbas saldırıları kınadı
Arnavutköy'de yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi
AB 'yeniden müzakereye' kapıları kapattı
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
Bahçeli uyardı! "Yorum yapmayın"
Güne acı haberle başladık! 3 çocuk...
CHP'de 'Akşener' isyanı! Kazan kaldırdılar...
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı!
4'ü albay 219 asker hakkında gözaltı kararı!
Polise gitti: "İnsan eti yemekten bıktım!"
Kosova ordusunun kurulmasını öngören yasa tasarıları mecliste onaylandı.
14 Aralık 2018 Cuma 13:27
Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 13:27
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
YORUM YAZ
YORUMU GÖNDER
Bugünkü Akit
Gündem
Londra’da değişen Türkiye anlatıldı
Gündem
Bilirkişiden ‘sapkınlık’ propagandası
Gündem
Spor Toto geliriyle ilahiyat değil stadyum yapılsın
Gündem
Mazlum Der’den Akit’e ziyaret
Gündem
Güneyimizdeki çıban kazınacak
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
İstersen sulhu salah!..
Ahmet Gülümseyen
Kadın voleyboluyla nereye?
Ahmet Varol
Yemen için uzlaşma görüşmeleri
Ali Karahasanoğlu
PKK’yı 40 yıl bitiremedik, bu kafa ile FETÖ’yü de bitiremeyiz
Ali Osman Aydın
“Etik ilkeler” sözleşmesi işe yarayacak mı?
Av. Yaşar Baş
Devletten alacaklı olanlara bir yöntem bulmak lazım
Hüseyin Öztürk
Kendisi olamayanlar başkalarına yama olurlar
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Sadakat tamam da! Liyakat nerede? Türkiye nereye gidiyor..!
Sedat Yılmaz
İşte 5 milyar avroluk kazancın formülü!
Şevki Yılmaz
“Ya Şükran! Ya Hüsran!”
Süleyman Önsay
Mevlana’ya İhanet!
Vehbi Kara
Suriye’de Dördüncü Zafere Doğru
Yavuz Bahadıroğlu
Demir ağlarla anayurdu ördük mü?
Son Eklenen Haberler
Aygaz Otogaz'dan hediye otogaz..
"İkinci 100 günlük eylem planımızın..
Çin'le ABD anlaştı! Kaldırılıyor
Bakanlık resmen duyurdu! Faturalara..
Özbekistan'ın 2019'da yüzde 5,4..
Londra’da değişen Türkiye anlatıldı
Ücretsiz Kargo Günü’nde farklı yeni..
"3D yazıcılar perdeleri evde dokuyacak"
Bilirkişiden ‘sapkınlık’ propagandası
Kosova ordusunun kurulmasını öngören..
Beyoğlu'ndaki "omuz atma cinayeti"..
Bakan Kurum'dan dar gelirli vatandaşa..
Kuveyt Türk XTM'leri, "işaret dilini"..
Türkiye sınırına yakın bölgelerde..
Tır sürücüleri kuyrukta daha az..
Ferrari'den 780 HP'lik roadster modeli
Beşiktaş, lige döndü
Kosova ordusunun kurulmasını öngören..
"Suudi Veliaht, Netanyahu ile el..
Kılıçdaroğlu'ndan Sözcü gazetesi..
Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
Günün Karikatürü
Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
YORUM YAZ