0553 313 94 23

Kosova ile Türkiye arasına ekonomik ilişkilerin geleceği taşınması imkanları görüşüldü

Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, tanışma ziyaretleri çerçevesinde Kosova Ticaret ve Sanayi Bakanı Endrit Shala ile bir araya geldi.

07 Mart 2019 Perşembe 15:07
Kosova ile Türkiye arasına ekonomik ilişkilerin geleceği taşınması imkanları görüşüldü

Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, tanışma ziyaretleri çerçevesinde Kosova Ticaret ve Sanayi Bakanı Endrit Shala ile bir araya geldi.

 

Kosova Ticaret ve Sanayi Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında var olan ekonomik ilişkilerin geleceğe taşınması imkanları ele alındı. Bakan Shala, “Kosova’da, yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmak isteyen çok sayıda Türk şirketi var. Türkiye’den gelecek yatırımlara kapımız her zaman açıktır. Türk yatırımcılara kolaylıklar sağlanması konusunda çaba göstereceğimizin güvencesini vermek isterim. Kosova’da yatırım yapan ve başarılı çok şirketler mevcut. Kosova ve Türkiye arasındaki işbirliği bizler için çok önemli” dedi.

 

Kosova’nın Türkiye için öneminin büyük olduğunu vurgulayan Büyükelçi Sakar ise, “İki ülke arasındaki işbirliğinin ileriye taşınması çok önemli. İnanıyorum ki Ticaret ve Sanayi Bakanlığı bu süreçte önemli bir rol oynayacaktır” ifadelerine yer verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    1. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    2. Hudut Birlikleri ve jandarma ekipleri..
    3. Kasımpaşa'da Göztepe maçı hazırlıkları
    4. Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını..
    5. Marmara'da sıcaklık artacak
    6. Eren ve Mert Turgut, siyah tişörtle..
    7. Konya'da taşlı kavga
    8. Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya..
    9. Numan Kurtulmuş'tan çağrı: Siz terör..
    10. Çakıl’ın gözleri Başakşehir’de açıldı
    11. Vodafone ve The Walt Dısney Company,..
    12. 17 yaşındaki lise öğrencisinden 6..
    13. Kandil tarihleri dini günler ve..
    14. AK Partili vekiller adaylara destek..
    15. DAKA Olağan Yönetim Kurulu toplandı
    16. Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
    17. Alan, şoför esnafının dertlerini dinledi
    18. Akdeniz Belediyesi’nin kadın..
    19. Ali Küçükaydın’ın acı günü
    20. Öğrenciler NASA ile buluştu
    21. 2014'te öldürülen kadının cesedinin..
    22. TÜGVA'nın Bursa ilçe temsilcilikleri..
    23. Peygamberimizin Regaib Kandili duası
    24. Antalya'da ambulansın çarptığı kişi..
    25. İngiliz Bakan Burt'ın Lübnan'daki..
    26. Zihniyet değişikliğinde medya çok..
    27. KMÜ Muay Thai Takımı Türkiye ikincisi..
    28. BTP Adayı Özkar, MÜSİAD Kilis Şubesini..
    29. ABD'li kadın senatör: Askerde tecavüze..
    30. Ankara'da trafik kazası: 1’i ağır 3..
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar