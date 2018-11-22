Kosova ile Sırbistan arasında vergi gerilimi

BELGRAD (AA) - Kosova'nın Sırbistan ve Bosna Hersek'ten ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulaması, bölgede bir kez daha gerginliğe yol açtı.

Kosova'daki Sırp yetkililerle Belgrad'da bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, düzenlediği basın toplantısında, Kosova hükümetinin vergi uygulamasına tepki gösterdi.

Belvedere ve Vrelo kışlalarındaki Kosovalı Arnavut birliklerin ülkenin kuzeyine hareket ettiği bilgisini aldıklarını aktaran Vucic, "Güçlerini göstermek ve Kosova'daki Sırp bölgelerine ticaret akışını engellemek istiyorlar. Durumu yakından takip ediyorum." dedi.

Vucic, barışı korumak için mücadele etmeyi sürdüreceklerini vurgulayarak, "Umarım çatışma yoluna başvurulmaz, zira buna asla müsaade etmem." diye konuştu.

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj'ın, "Sırbistan, Kosova'nın bağımsızlığını tanıyana kadar gümrük vergilerinde indirime gitmeyeceğiz." ifadelerini de değerlendiren Vucic, "Bu söylemin arkasında başka büyük güçler var. Kendisi bu cesareti bulmuş olamaz. Muhtemelen önüne verilen bir kağıttan okudu ama kimse tarafından ciddiye alınmadı. Uzun ve yorucu bir mücadeleye hazırlanmalıyız, zira Kosova'nın bağımsızlığını tanımayacağız." ifadelerini kullandı.

Vucic, Kosova'nın gümrük vergisi hamlesinin Avrupa Birliği (AB) tarafından da kabul görmediğini anımsatarak, "Umuyorum AB, Priştine'yi sakinleştirir." dedi.

- Mogherini'den Kosova'ya çağrı

Vergi hamlesinin ardından açıklama yapan AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Kosova'ya bu kararı bir an önce geri çekme çağrısında bulunarak, "Yapılan, Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması (CEFTA) ve AB Ortaklık ve İstikrar Anlaşması'na aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek Dış Ticaret Bakanı Mirko Sarovic de vergi uygulamasının CEFTA'ya aykırı olduğunun altını çizerek, bu kararın geri çekilmesi çağrısı yaptı.

Kosova Meclisinde dün yapılan oturumda, Ticaret ve Sanayi Bakanı Endritha Shale'nin teklifi üzerine Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımayan bölge ülkeleri Sırbistan ve Bosna Hersek'ten ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanması kararı alınmıştı.

- Kosova-Sırbistan ilişkileri

Sırbistan'dan 17 Şubat 2008'de ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, bugüne dek 100'ün üzerinde ülke tarafından tanındı.

Sırbistan, hala kendi toprağı olarak gördüğü Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımasa da AB ara buluculuğunda sürdürülen diyalog süreci kapsamında Kosovalı yetkililerle masaya oturuyor.

Bosna Hersek de ülkedeki Sırp yetkililerin onay vermemesi nedeniyle Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıyamıyor.