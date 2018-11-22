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Kosova hükümetinden milli takıma para ödülü

- Kosova hükümeti, UEFA Uluslar D Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak C Ligi'ne yükselen Kosova Milli Futbol Takımı'na 500 bin avro para ödülü verilmesini kararlaştırdı

22 Kasım 2018 Perşembe 13:10
Kosova hükümetinden milli takıma para ödülü


PRİŞTİNE (AA) - UEFA Uluslar D Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak C Ligi'ne yükselen Kosova Milli Futbol Takımı'na Kosova hükümeti tarafından 500 bin avro para ödülü verildi.

Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Kujtim Gashi, milli takımın UEFA Uluslar Ligi'ndeki başarısının ardından takıma para ödülü verilmesi teklifini hükümete sundu. Hükümet, Gashi'nin teklifini destekleyerek, milli takıma 500 bin avro para ödülü verilmesini kararlaştırdı.

UEFA Uluslar D Ligi 3. Grup'ta Azerbaycan, Faroe Adaları ve Malta ile mücadele eden Kosova, 4 galibiyet 2 beraberlikle grubunu lider tamamlamış ve C Ligi'ne yükselmeye hak kazanmıştı.

2016 yılında UEFA ve FIFA üyeliğine kabul edilen Kosova, 17 Şubat 2008 tarihinde Sırbistan'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 13:10
  1. 500 bin avro destek
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