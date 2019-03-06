Kosova Cumhuriyeti’nin 11. bağımsızlık yıldönümü kutlandı

“Kosova’nın 11. Bağımsızlık Yıl Dönümü”, Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde kutlandı.

"Kosova’nın 11. Bağımsızlık Yıl Dönümü", Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kosovalı Öğrenciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin iş birliğinde, Trakya Üniversitesi Uluslararası Kültürel Etkileşim Topluluğu, Kosova Kültür Bakanlığı ve Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlanan programla Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde kutlandı.

Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, Kosova Meclis Başkanvekili Müferrah Şinik, Kosova Milletvekili Fikrim Damka, İdare Mahkemesi Başkanı Yaşar Erdem, Vergi Mahkemesi Başkanı Ebru Göç, Büyükelçi Volkan Türk Vural, Baro Başkanı Av. Alper Pınar, Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Belediye Başkan Yardımcıları Hüsnü Güler ve Hakan İşcan, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun, Kosova Meclis Başkan Danışmanı Levent Buş, Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz ve uluslararası öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kosova Milli Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Kosova’nın bağımsızlığına uzanan süreci anlatan ve milli kahramanları tanıtan bir film gösterildi.

Kosova’nın bir Osmanlı yadigarı olduğunu, yüzyıllarca aynı coğrafyanın ve kültürün paylaşıldığını, beraber ağlanıp beraber gülündüğünü ifade eden Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, "Kosova Cumhuriyeti bugün yepyeni, taptaze bir devlet olarak 11. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Edirne, Trakya Üniversitemiz başta olmak üzere İl Milli Eğitim, Gençlik Spor ve İl Göç İdaresi Müdürlükleri ile Kosovalı gençlerimizin yarınlara daha müreffeh, daha uygar ve daha iyi şekilde hazırlanmaları için her konuda yardımcı olmaya çalışıyor ve onlara ev sahipliği yapıyor. Birlikte projeler geliştirdiğimiz, çalışmalar yürüttüğümüz Kosovalı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Daha nice 11’li, 111’li yıllara diyerek Kosova’nın bağımsızlık yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Kosova’nın Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında Vllezrit Karshijaka Stanboll Müzik Grubu tarafından Balkan ezgilerinden oluşan bir müzik dinletisi ve ardından Bayrampaşa Halk Oyunları ve Gösteri Topluluğu tarafından da yöresel halk oyunlarından oluşan bir gösteri sunuldu. Gösterilerin ardından “Kosova’nın Bağımsızlığının 11. Yıl Dönümü” kutlamaları programı anısına plaket takdimine geçildi. Plaket takdiminin ardından Gamze Matracı, Makedonca, Boşnakça, Arnavutça, Bulgarca, Sırpça ve Türkçe şarkılardan oluşan bir repertuvarla Balkan müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi. Program, Gamze Matracı’nın müzik ziyafetinin ardından son buldu.