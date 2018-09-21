0553 313 94 23

Kosova Cumhurbaşkanı Taçi'den İsrail'e taviz! 'Bizi tanırsanız büyükelçilik açarız'

İsrail’in Jerusalem Post gazetesinin Kosova basınına dayandırdığı habere göre, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'nin, İsrail’in kendilerini tanımaları durumunda Kudüs’te büyükelçilik açacaklarını ifade ettiği bildirildi.

21 Eylül 2018 Cuma 21:25
Kosova Cumhurbaşkanı Taçi'den İsrail'e taviz! 'Bizi tanırsanız büyükelçilik açarız'

İsrail’in Jerusalem Post gazetesinin Kosova basınına dayandırdığı habere göre, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, İsrail’in kendilerini tanımaları durumunda Kudüs’te büyükelçilik açacaklarını ifade etti.

Taçi, “Eğer Kosova İsrail tarafından tanınırsa, Kudüs’te Kosova Büyükelçiliği’ni açardım” dedi. Kosovalı lider, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in başkentini Kudüs olarak tanıma kararına uyacaklarını belirtirken, hiçbir zaman Washington’un çıkarlarına aykırı davranmayacaklarının da altını çizdi. 

Kosova, Sırbistan'dan ayrılarak 17 Şubat 2008 tarihinde tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti. 10. yılını kutladığı sırada, Kosova'yı 113'ü BM üyesi ülkeler olmak üzere toplam 116 ülke tanıyordu. Kosova'nın BM'ye üye olabilmesi için 193 üyenin 3'te 2'si tarafından tanınması gerekiyor.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 21:25
  1. kosova
  2. israil

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sedanur'un komşusunun evi ve samanlığı tekrar arandı
    1. Sedanur'un komşusunun evi ve samanlığı..
    2. Ankara'da bu yollar yarın kapalı olacak!
    3. Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak'..
    4. Rusya Kırım'a S-400 yerleştirmeyi..
    5. Olay sözler! "Ali Koç, Güneş'e neden..
    6. Müşterilerin hesabından çektiği..
    7. Afta (Ağız yarası) neden olan..
    8. Böbrek taşı neden olur? Nasıl tedavi..
    9. Bakır elementinin yararları nelerdir?..
    10. Dar kanal hastalığı nedir? Nasıl..
    11. FBI Direktörü Wray'dan Lübnan'a kritik..
    12. Çocuklarda görülen burun kanamalarının..
    13. Tarsus'ta ev sahibi-kiracı tartışması..
    14. Payitaht Abdülhamid'in fragmanı..
    15. Kosova Cumhurbaşkanı Taçi'den İsrail'e..
    16. Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye..
    17. Rus havayolu şirketinin Sabiha..
    18. Japonya'dan hipersonik füze hamlesi!..
    19. 6 terörist daha etkisiz hale getirildi
    20. UEFA'dan şok 'Galatasaray' kararı!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2018
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!