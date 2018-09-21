Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi: Kosova’yı tanırsanız, Kudüs’te büyükelçilik açarız

İsrail’in Jerusalem Post gazetesinin Kosova basınına dayandırdığı habere göre, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, İsrail’in kendilerini tanımaları durumunda Kudüs’te büyükelçilik açacaklarını ifade etti.

Taçi, “Eğer Kosova İsrail tarafından tanınırsa, Kudüs’te Kosova Büyükelçiliği’ni açardım” dedi.

Kosovalı lider, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in başkentini Kudüs olarak tanıma kararına uyacaklarını belirtirken, hiçbir zaman Washington’un çıkarlarına aykırı davranmayacaklarının da altını çizdi.

Kosova, Sırbistan'dan ayrılarak 17 Şubat 2008 tarihinde tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

10. yılını kutladığı sırada, Kosova'yı 113'ü BM üyesi ülkeler olmak üzere toplam 116 ülke tanıyordu. Kosova'nın BM'ye üye olabilmesi için 193 üyenin 3'te 2'si tarafından tanınması gerekiyor.