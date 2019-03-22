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Kosova camilerinde Yeni Zelanda katliamı hutbesi

Kosova’nın tüm camilerinde, geçtiğimiz hafta Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle hutbe okundu.

22 Mart 2019 Cuma 16:32
Kosova camilerinde Yeni Zelanda katliamı hutbesi

Kosova’nın tüm camilerinde, geçtiğimiz hafta Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle hutbe okundu.


Kosova İslam Birliği tarafından hazırlanan ve bugün cuma namazında okunan hutbede Yeni Zelanda’da iki camide cuma namazını kılarken müminlere karşı gerçekleştirilen kanlı terör saldırısı kınandı, barış dini olarak İslam’ın ilkelerinden söz edildi. Hutbede, İslam’ın özünde barışı içerdiği, İslam öğretisinde, insanlar arasında ayırım gözetmeksizin barış, saygı ve sevginin hüküm sürmesinin emredildiği belirtildi.


Yeni Zelanda’da derin nefretin kölesi olmuş bir cani tarafından yapılan saldırıların hiçbir haklı yanı olamayacağı gibi Müslümanların da intikam almanın peşinden gitmemesi gerektiği kaydedilen hutbede, barışın daima tesis edilmesi ve kucaklanması zorunluluğuna işaret edildi.


Kosova’nın başkenti Priştine’nin Osmanlı’dan kalan Alaeddin Camii’nde hutbenin okunmasının ardından Yeni Zelanda katliamında hayatını kaybeden Müslümanlar için dualar okundu, daha sonra cuma namazı kılındı.


Hutbe ile ilgili açıklama yapan Kosova Baş İmam Yardımcısı Fatmir İlazi, dünyanın en güvenilir yeri olan Allah’ın evi camide gerçekleştirilen terör saldırısının tüm barışsever insanları derinden sarstığını belirterek, Kosova İslam Birliği’nin saldırıyı sert bir dille kınadığını kaydetti.


Kosova’nın 800 camisinde okunan hutbenin, İslam öğretisi ve ilkelerine hasredildiğini hatırlatan İlazi, dini ve etnik farklılıklar gözetmeksizin insanların barış ve karşılıklı saygı içinde yaşamalarını emreden İslam’ın hoşgörü yaklaşımının tüm dünyaya yayılmasını arzuladıklarını vurguladı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:32
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