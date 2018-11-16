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Kosova Büyükelçisi Kılıç kaza yaptı

Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın da içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı.

16 Kasım 2018 Cuma 21:52
Kosova Büyükelçisi Kılıç kaza yaptı

Kosova gazetelerinden Gazeta Expres'in haberine göre, Priştine-Gilan arasindaki Mramor Köyü yakınlarında meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Gazetenin, Priştine Bölge Polis yetkililerine dayandırdığı haberde, kazaya 3 araç karıştı. Kaza yapan araçlar içinde, Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın içinde bulunduğu makam aracının da yer aldığı belirtildi. Kılıç'ın yaralılar arasında yer aldığı ve Priştine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 21:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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