Kosova Büyükelçisi Kılıç kaza yaptı

Kosova gazetelerinden Gazeta Expres'in haberine göre, Priştine-Gilan arasindaki Mramor Köyü yakınlarında meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Gazetenin, Priştine Bölge Polis yetkililerine dayandırdığı haberde, kazaya 3 araç karıştı. Kaza yapan araçlar içinde, Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın içinde bulunduğu makam aracının da yer aldığı belirtildi. Kılıç'ın yaralılar arasında yer aldığı ve Priştine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.