0553 313 94 23

Kosova Başbakanı Haradinaj istifa etti

19 Temmuz 2019 Cuma 18:06
Kosova Başbakanı Haradinaj istifa etti

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Haradinaj, hükümetin bugünkü olağan oturumunun ardından düzenlediğini basın toplantısında, Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Savcılığı tarafından "şüpheli" sıfatıyla çağırıldığını belirterek, bu nedenle başbakanlık görevinden istifa ettiğini söyledi.

Haradinaj, "Hükümetin başbakanı olarak görevimden istifa ettim. Bu andan itibaren hükümet olarak da istifa ettik. Bunun sebebi de Özel Savcılık tarafından şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağırılmamdır." ifadelerini kullandı.

Yeni bir hükümet kurulana kadar mevcut hükümetin görevde kalacağını dile getiren Haradinaj, "Sadece benim için değil, tüm hükümet için kolay bir karar değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanlarından Haradinaj, daha önce de iki kez Lahey'deki uluslararası mahkemede yargılanmış ancak delil yetersizliği nedeniyle ikisinde de beraat etmişti.

2017'den beri Kosova'nın başbakanı olarak görev yapan Haradinaj, 2004-2005 yıllarında da kısa bir süre başbakanlık yapmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 18:06
  1. hükümet
  2. İstifa
  3. Kosova
  4. Ramush Haradinaj

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DERLEME - Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasına ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz.Saygılarımızla,AA
    1. DERLEME - Düzce'deki su baskını ve..
    2. Bu hafta borsa ve altın kazandırdı,..
    3. Çin'den Juventuslu Merih Demiral'a..
    4. Kayıp oğluna kavuşan öğretmen annenin..
    5. DGS sonuçları açıklandı mı? 2019 DGS..
    6. Mısır'da aftan yararlanan 316 tutuklu..
    7. Piyasalarda gün sonu
    8. Ruhsar Pekcan esnaf ve sanatkarın..
    9. Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarından men..
    10. Trafik kurallarına uymayan sürücüye..
    11. Toyota Prius Plug-in Hybrid yenilendi
    12. Çin'den Juventuslu Merih Demiral'a..
    13. ABD "Arjantin saldırısının..
    14. Şahin, YKS’de başarılı öğrencileri..
    15. Türkiye'de mezun olan yabancı..
    16. "HAMR" oyunu Altındağ'da sahne aldı
    17. Kahramanmaraş'ta uyuşturucu..
    18. UEFA, Fenerbahçe kararını açıkladı
    19. Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı
    20. Gülüç selin verdiği zararı onarıyor
    21. Güvenlik şefinin FETÖ planı son anda..
    22. Borsa 18 haftanın en yüksek haftalık..
    23. Kütahya Belediyesi, 3 ayda 707 ihtiyaç..
    24. Borçlunun yakınına SMS atan avukata ceza
    25. Borsa haftayı yükselişle tamamladı
    26. Soykan: “KARDEMİR olarak bu büyük..
    27. Bulgaristan'ın ABD'den F-16 alımı..
    28. Kaldırımsız cadde ve sokak kalmayacak
    29. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcısı..
    30. Basketbol: 2021 Avrupa Şampiyonası..
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı