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Köşk’te yaşam boyu öğrenme etkinlikleri devam ediyor

AYDIN (İHA) – Aydın’da, Yaşam Boyu Öğrenme etkinlikleri kapsamında ADÜ Köşk Meslek Yüksek Okulunda (MYO) “İş Dünyası Meslek Yüksekokulu Mezunlarından Neler Bekliyor” konulu konferans düzenlendi.

29 Mart 2019 Cuma 08:15
Köşk’te yaşam boyu öğrenme etkinlikleri devam ediyor

AYDIN (İHA) – Aydın’da, Yaşam Boyu Öğrenme etkinlikleri kapsamında ADÜ Köşk Meslek Yüksek Okulunda (MYO) “İş Dünyası Meslek Yüksekokulu Mezunlarından Neler Bekliyor” konulu konferans düzenlendi.


ADÜ Rektörlüğü ile Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER) iş birliğinde düzenlenen konferansa, yüksek okul personeli ve öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Konferansın konuşmacılarından TEKDER Genel Sekreteri Yunus Şireci, öğrencilere meslek yüksekokullarından mezun öğrencilerin iş dünyasındaki yeri ve önemi hakkında açıklamalar yaptı ve fırsatları değerlendirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.


TEKDER Genel Başkanı Murat Çatalcam ise, TEKDER’in kuruluşu, misyonu, vizyonu ve çalışmaları hakkında öğrencilere açıklamalarda bulunurken, TEKDER Yüksek İstişare Başkanı Hakan Baycık ise özel sektörde yüksekokul mezunlarının iş bulamama nedenleri, TEKDER olarak mezunların haklarını savunmak adına gerçekleştirdikleri atılımlar, tekniker unvanındaki tanımlamalar ve bu tanımlamadaki eksikliklerinin giderilmesi için verdikleri yasa tasarısı teklifi hakkında bilgiler verdi. Köşk MYO ile birlikte akreditasyon çalışmaları yapabileceklerini belirten Hakan Baycık, Köşk İlçesinde TEKDER’in bir şube temsilciliğinin açılabileceğini söyledi.


Konferansın soru cevap kısmında, öğrencilerimizin merak ettikleri konular, konuşmacılar tarafından cevaplandırıldı.


Konferans, TEKDER Genel Başkanı Murat Çatalçam’ın, MYO Müdürü Doç. Dr. Ayşe Demet Karaman’a hediye takdimi ve Karaman’ın konuşmacılara teşekkür belgelerini sunması ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 08:15
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