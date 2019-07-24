Köşk Ziraat Odası Başkanı Tuna’dan incir üreticisine uyarı

Türkiye’nin en fazla incir üretiminin gerçekleştirildiği bölgelerden biri olan Aydın’da incirlerde olgunlaşmadan dökülme, kırmızı örümcek ve sirke ve akdeniz sineği sorunu ile ilgili çalışma başlatıldı. Köşk Ziraat Odası Başkanı veli Tuna, bazı bölgelerde yaşanan erken dökülme olayının ileklerdeki sıkıntıdan kaynaklandığını belirterek akdeniz, sirke sineği ve kırmızı örümcek sorunu ile ilgili ilaçlama çalışması yapılması gerektiğini söyledi.

İncirin olgunlaşmadan dökülmesi sorunu yaşanan bölgelerde numune alınarak çalışma yapıldığını belirten Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna, “İyi bir hasat sezonu için tüm üreticilerimiz bahçelerinde kırmızı örümcek, akdeniz sineği ve sirke sineğine karşı gerekli tedbirlerini şimdiden almalılar. Genel olarak sezon güzel gözüküyor. Tüm üreticilerimize şimdiden bereketli bir sezon diliyorum” dedi.

Aydın’ın 365 bin 366 dekar alanda, yaklaşık 60 bin tonluk kuru incir üretimi ile Dünyada incir üretiminin merkezi konumunda olduğunu belirten Başkan Tuna; “Her bitkide olduğu gibi incirde belli dönemlerde çeşitli hastalık ve zararlılara maruz kalabilmektedir. İncirde görülen bu hastalık ve zararlıların üründe zarar yapmaması, ürünün kalite ve verimini etkilememesi için teknik elemanlarca Germencik, İncirliova, Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçeleri başta olmak üzere incir üretimi yapılan tüm bölgeler kontrol ediliyor. Bazı bölgelerde kırmızı örümcek zararlısına rastlanılmıştı. Kırmızı örümcekler bulundukları konukçuların yaprak ve meyvelerinde bitki öz suyunu emerek zararlı olurlar ve zehirli maddeler salgılarlar. Bunun sonucu yaprak ve meyvelerde sarı kahverengi lekeler meydana gelir. Meyveler küçük kalarak kalitesi düşer. Kırmızı örümcek zararı haziran ayında görülmeye başlar ve sıcaklıkların artması ile daha da yaygın görülür. Bu zararlıya karşı ruhsatlı bitki koruma ilaçları ile mücadele edilebilir” dedi.

Genel olarak bakıldığında Aydın’daki incir üretim alanlarında hasatlık ve zararlıların yok denecek kadar az olduğunu ifade eden Köşk Ziraat Odası başkanı Veli Tuna, bu yıl da üretici için verimli ve fiyatların da iyi olduğu bir sezon umut ettiklerini söyledi.