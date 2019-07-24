0553 313 94 23

Köşk Ziraat Odası Başkanı Tuna’dan incir üreticisine uyarı

Türkiye’nin en fazla incir üretiminin gerçekleştirildiği bölgelerden biri olan Aydın’da incirlerde olgunlaşmadan dökülme, kırmızı örümcek ve sirke ve akdeniz sineği sorunu ile ilgili çalışma başlatıldı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:26
Köşk Ziraat Odası Başkanı Tuna’dan incir üreticisine uyarı

Türkiye’nin en fazla incir üretiminin gerçekleştirildiği bölgelerden biri olan Aydın’da incirlerde olgunlaşmadan dökülme, kırmızı örümcek ve sirke ve akdeniz sineği sorunu ile ilgili çalışma başlatıldı. Köşk Ziraat Odası Başkanı veli Tuna, bazı bölgelerde yaşanan erken dökülme olayının ileklerdeki sıkıntıdan kaynaklandığını belirterek akdeniz, sirke sineği ve kırmızı örümcek sorunu ile ilgili ilaçlama çalışması yapılması gerektiğini söyledi.


İncirin olgunlaşmadan dökülmesi sorunu yaşanan bölgelerde numune alınarak çalışma yapıldığını belirten Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna, “İyi bir hasat sezonu için tüm üreticilerimiz bahçelerinde kırmızı örümcek, akdeniz sineği ve sirke sineğine karşı gerekli tedbirlerini şimdiden almalılar. Genel olarak sezon güzel gözüküyor. Tüm üreticilerimize şimdiden bereketli bir sezon diliyorum” dedi.


Aydın’ın 365 bin 366 dekar alanda, yaklaşık 60 bin tonluk kuru incir üretimi ile Dünyada incir üretiminin merkezi konumunda olduğunu belirten Başkan Tuna; “Her bitkide olduğu gibi incirde belli dönemlerde çeşitli hastalık ve zararlılara maruz kalabilmektedir. İncirde görülen bu hastalık ve zararlıların üründe zarar yapmaması, ürünün kalite ve verimini etkilememesi için teknik elemanlarca Germencik, İncirliova, Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçeleri başta olmak üzere incir üretimi yapılan tüm bölgeler kontrol ediliyor. Bazı bölgelerde kırmızı örümcek zararlısına rastlanılmıştı. Kırmızı örümcekler bulundukları konukçuların yaprak ve meyvelerinde bitki öz suyunu emerek zararlı olurlar ve zehirli maddeler salgılarlar. Bunun sonucu yaprak ve meyvelerde sarı kahverengi lekeler meydana gelir. Meyveler küçük kalarak kalitesi düşer. Kırmızı örümcek zararı haziran ayında görülmeye başlar ve sıcaklıkların artması ile daha da yaygın görülür. Bu zararlıya karşı ruhsatlı bitki koruma ilaçları ile mücadele edilebilir” dedi.


Genel olarak bakıldığında Aydın’daki incir üretim alanlarında hasatlık ve zararlıların yok denecek kadar az olduğunu ifade eden Köşk Ziraat Odası başkanı Veli Tuna, bu yıl da üretici için verimli ve fiyatların da iyi olduğu bir sezon umut ettiklerini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da sigara kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
    1. İstanbul’da sigara kaçakçılığı..
    2. Van'da tarihi eser kaçakçılığı
    3. Dökülen saçlar kaderiniz olmasın
    4. Arı zehri nedir? Arı zehrine ne iyi..
    5. Kendine çift maaş bağlayan CHP'li..
    6. E- ticarette sıra e- dönüşüme geldi
    7. Milyonluk dolandırıcılığa verilen ceza..
    8. Aşırı yağışlar çiftçinin beklentisini..
    9. Kanseri yenen doktordan ’hayat..
    10. Çürük diş kalp enfeksiyonuna sebep..
    11. Türk müteahhitler, ilk yarıda..
    12. Elektrik kontağından çıkan yangın evi..
    13. Genç fotoğrafçının ilk sergisi
    14. Malazgirt’te biçerdöverler denetlendi
    15. İsrail güçleri Batı Şeria'da 23..
    16. Yüzdeki kırışıklıklar kaderiniz olmasın
    17. Köftelerin olmazsa olmazı kimyonun..
    18. Sözde özgürlükçü, özde Türk-İslam..
    19. 6 aylık bebeğiyle 2 çocuğunu evde..
    20. Kuran Kursları turnuvasının şampiyonu..
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!