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Köşk Ilıdağ’dan Başkan Çerçioğlu’na ziyaret

İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna ve Köşk Ilıdağ Mahallesi Muhtarı Halil Tok beraberlerindeki heyetle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:42
Köşk Ilıdağ’dan Başkan Çerçioğlu’na ziyaret

İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna ve Köşk Ilıdağ Mahallesi Muhtarı Halil Tok beraberlerindeki heyetle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.


Köşk’te ve Ilıdağ’da yapılacak olan yatırımların da konuşulduğu görüşmede İYİ Parti Köşk Belediyesi meclis üyesi Cemil Kahraman’ın yanı sıra Ilıdağ Mahallesi azaları da hazır bulundu. Veli Tuna ve beraberindeki heyet Başkan Çerçioğlu’na başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.


Başkan Çerçioğlu nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:42
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