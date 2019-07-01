Köşk Ilıdağ’dan Başkan Çerçioğlu’na ziyaret İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna ve Köşk Ilıdağ Mahallesi Muhtarı Halil Tok beraberlerindeki heyetle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna ve Köşk Ilıdağ Mahallesi Muhtarı Halil Tok beraberlerindeki heyetle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Köşk’te ve Ilıdağ’da yapılacak olan yatırımların da konuşulduğu görüşmede İYİ Parti Köşk Belediyesi meclis üyesi Cemil Kahraman’ın yanı sıra Ilıdağ Mahallesi azaları da hazır bulundu. Veli Tuna ve beraberindeki heyet Başkan Çerçioğlu’na başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Başkan Çerçioğlu nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.