Köşk 100. Yıl Ortaokulu Avrupa’da Türkiye’yi temsil etti

Köşk 100. Yıl Atatürk Ortaokulu, STEM Alliance yarışmasındaki ilk on projeden biri olan "Little STEAMer" adlı projesiyle Avrupa’da Türkiye’yi temsil etti.

STEM Keşif Haftasında Avrupa genelinde 980 farklı etkinlik düzenlendi ve bu etkinliklere 162 bin kişi katıldı. Bu yılki amacı STEM kaynaklarını kullanan en iyi uygulamaları ortaya çıkarmak olan STEM Keşif Haftasında Scientix, Systemic, STEM Alliance, Amgen Teach ve Next Lab projeleri ödülleri dağıtıldı.

Aydın Köşk 100. Yıl Atatürk Ortaokulunu temsilen Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminde görevli öğretmen Hasan Basri Özcan da dahil olmak üzere Türkiye’den 8 öğretmen ödüllerini almak üzere Brüksel’e davet edildi. Avrupa Okul Ağında düzenlenen ödül töreninde ödüllerini alan öğretmenler, ayrıca 30’uncu Bilim Projeleri Çalıştayı’na da katıldı. Öğretmenler ödül sahibi Avrupalı meslektaşlarıyla katıldıkları çalıştayda projelerini anlatma ve yeni iş birlikleri kurma fırsatı da yakaladı.