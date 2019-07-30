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KOSGEB’ten destek aldı, yurt dışına sipariş yetiştiremiyor

Evinde internet üzerinden sipariş alarak iş yapmaya başlayan ve daha sonrasında KOSGEB’den aldığı destekle işini büyüten Sakaryalı 34 yaşındaki bir çocuk annesi Gülşah Yıldırım, büyüttüğü işinde adeta yurt dışına sipariş yetiştiremez hale geldi.

30 Temmuz 2019 Salı 14:36
KOSGEB’ten destek aldı, yurt dışına sipariş yetiştiremiyor

Evinde internet üzerinden sipariş alarak iş yapmaya başlayan ve daha sonrasında KOSGEB’den aldığı destekle işini büyüten Sakaryalı 34 yaşındaki bir çocuk annesi Gülşah Yıldırım, büyüttüğü işinde adeta yurt dışına sipariş yetiştiremez hale geldi.


Evinde internet üzerinden sipariş alarak iş yapmaya başlayan ve Sakarya’da ikamet eden 34 yaşındaki bir çocuk annesi Gülşah Yıldırım, KOSGEB kurslarına giderek daha sonra Serdivan İlçesi Yazlık Mahallesinde butik kafe açtı. KOSGEB’den aldığı 50 bin lira destekle işini büyüterek Avrupa ülkelerine ve Rusya, Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelere siparişleri yetiştiremiyor. Özellikle çocuk giyimleri üzerine çalışmalarını sürdüren genç girişimci kadın, iş yerine gelen müşterilerine zaman zamanda çay servisleri yapıyor.


Sakaryalı girişimci kadın Gülşah Yıldırım, yaptığı işe evde internet üzerinden satış yaparak başladığını söyleyerek, "KOSGEB’in girişimci kadınlara iş yeri açmak için destek verdiğini biliyordum. Bende KOSGEB’e başvurdum kursu tamamladıktan sonra bir proje hazırlarım ve KOSGEB’e sundum. Projem kabul gördü ve 50 bin lira almaya hak kazandım. İş yeri açtığımda hiç param yoktu ama KOSGEB’in sayesinde hayallerim gerçek oldu ve iş yerimi açtım" dedi.



Yurt dışına mal satıyor ve siparişleri yetiştiremiyorum


Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına da mal satmaya başladığını ifade eden Yıldırım, "Allaha şükür ki hayallerim gerçek oldu ve şu anda iş yerimi açıp yurt dışına mal satıyorum ve siparişleri yetiştiremiyorum. Avrupa ülkelerine ve başta Rusya olmak üzeri Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan’a internet üzerinden sipariş alarak mal gönderiyorum. Türkiye’nin her köşesine siparişle mal gönderiyorum. Özellikle çocuk giyim üzerine olan iş yerimde, zaman zaman müşterilerime de yetiştiremiyorum. Butik ve kafe olarak yaptığım iş yerinde gelen müşterilerime de zaman zaman çay ve yiyecek servisi yapıyorum. Önceleri yurt dışına siparişlerimi 15 günde gönderiyordum ama şimdi ise, anlaşmalı şirketlerle dünyanın her yerine 3 günde siparişlerimi ulaştırıyorum. Tabii buda müşterilerime çok cazip geliyor ve beni tercih ediyorlar" diye konuştu.



İnternet üzerinden siparişlerime yetişemez oldum


KOSGEB sayesinde dükkanını açarak hayallerini gerçekleştirdiğini dile getiren Gülşah Yıldırım, "Satacak olduğum ürünlerin önce fotoğraflarını çekiyorum ve internete koyuyorum müşterilerimde buradan görüyorlar ve benimle temasa geçiyor siparişlerini veriyorlar. Önceleri işlerim çok durgundu ve şimdi ise işim büyüdükçe internet üzerinden siparişlerime yetişemez oldum. Dükkanımı tuttuğumda cebimde hiç param yoktu ama KOSGEB’e güvendim ve projem kabul oldu KOSGEB sayesinde dükkanımı açıp hayallerimi gerçekleştirdim. Müşterilerim dükkana geldiğinde hem alış verişini yapıyorlar hem de ev yapımı yiyecekleri yiyorlar onlara da servis yapıyorum. Benim hayalimi gerçekleştiren KOSGEB’e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:36
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