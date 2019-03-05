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KOSGEB’ten akıllı seracılığa destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir’de serakent açılışına katıldı.

05 Mart 2019 Salı 13:01
KOSGEB’ten akıllı seracılığa destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir’de serakent açılışına katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Bakan Varank, "Gelişmiş bölgelerde sera yatırımı yapmak isteyenler için asgari arazi kapasitesini 40 dekardan 20 dekara indirdik’’ dedi.


Sanayi ve Teknoloji BakanıMustafa Varank, Eskişehir’de serakent açılışına katıldı. Bakan Varank açılışta bir konuşma yaparak, KOSGEB’in yayınladığı KOBİ Gelişim Destek Programının son çağrısından seracılığın da yararlanacağını açıkladı. Varak, "İmalat Sanayinde Dijitalleşme’’ temalı çağrısı ile akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ’lere destek vereceğini ifade ederek, ’’Bu çağrımız kapsamında akıllı seracılık sistemleri ve yazılımlarını geliştiren şirketleri de, bunları kullanacak firmaları da destekliyoruz. Böylece akıllı dijital teknolojilerin, seracılıkta da uygulanmasını ve yaygınlaşmasını arzuluyoruz. Çünkü sera üretiminde teknolojiyi daha etkin kullanarak, verimi ve kaliteyi artırmak mümkün’’ ifadelerini kullandı.


’’Üretimin her alanında tam bağımsızlık hedefiyle yola çıktık’’


Varank, tarımsal verimliliği artırma, gıda arz güvenliğini sağlama ve ihracat potansiyelini yukarılara taşıma adına oldukça önemli bir projeden bahsettiklerini kaydederek, ’’Yatırım sürecinin tüm aşamaları tamamlandığında milyar dolarlarla ifade edeceğimiz bir üretim tesisini şehrimize kazandırmış olacağız. Böylece 10 bin dekarlık alanda, 10 binin üzerinde vatandaşımıza istihdam sağlanması mümkün olacak. Anlayacağınız bu iş bir memleket meselesi. Üretimin her alanında tam bağımsızlık hedefiyle yola çıktık. Savunma sanayinde nereden nereye geldiğimiz ortada. Ancak biz bununla yetinmiyoruz. Gerek sanayinin alt sektörlerinde, gerekse tarım gibi hayati alanlarda atılacak adımlar var. Yerli ve milli üretim öncülüğünde yapısal temellerimizi daha da güçlendireceğiz. Seracılık yatırımlarını desteklemek için bakanlığımız geçtiğimiz hafta önemli bir adım attı. Bundan böyle 25 dekarlık modern seracılık yatırımları da öncelikli yatırım teşviğimizin cazip imkanlarından faydalanabilecek’’ şeklinde konuştu.


’’Gelişmiş bölgelerde sera yatırımı yapmak isteyenler için asgari arazi kapasitesini 40 dekardan 20 dekara indirdik’’


Seracılıkla ilgili bölgesel teşviklerde de iyileştirmeye gittiklerini vurgulayan Varank, sanayisiyle parlayan Eskişehir’i, tarımda da Türkiye’ninmarka şehirlerinden biri yapmak istediklerinin altını çizdi. Seracılığa sunulan imkanların sadece yatırım teşvikleriyle sınırlı olmadığına değinen Varank, şunları kaydetti:


’’Seracılıkla ilgili bölgesel teşviklerimizde de iyileştirmeye gittik. Eskişehir’in de dahil olduğu, gelişmiş bölgelerde sera yatırımı yapmak isteyenler için asgari arazi kapasitesini 40 dekardan 20 dekara indirdik. Hem yerlihem de yabancı yatırımcıların bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmasını istiyoruz. Tam da bu noktada serakent büyük bir potansiyel sunuyor. Sanayisiyle parlayan Eskişehir’i, tarımda da ülkemizin marka şehirlerinden biri yapmak istiyoruz. Seracılığa sunduğumuz imkanlar, sadece yatırım teşvikleriyle sınırlı değil. KOSGEB yeni bir çağrıya çıktı. Akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başladık. Bu teknolojileri geliştiren KOBİ’lere, uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz. Ayrıca, üretim sürecini dijitalleştirmek isteyenleri de teşvik edeceğiz. Bu çağrımız kapsamında, akıllı seracılık sistemleri ve yazılımlarını geliştiren şirketleri de, bunları kullanacak firmaları da destekliyoruz. Böylece akıllı dijital teknolojilerin, seracılıkta da uygulanmasını ve yaygınlaşmasını arzuluyoruz. Çünkü sera üretiminde teknolojiyi daha etkin kullanarak verimi ve kaliteyi artırmak mümkün.’’


’’Hedefimiz Ar-Ge firmalarımızın sayısını artırmak’’


Varank, Ar-Ge öncülüğündeki üretimin katma değer ve rekabet artışı olarak ekonomiye geri döndüğünü ve bunun da güçlü büyümeyi ve istihdamı beraberinde getirdiğinin altını çizerek, ’’Üretimin Ar-Ge’sinden tutun da, ticarileşmesine kadar olan her aşamasını destekliyoruz. Fikir geliştirenin ve üretenin her zaman yanındayız. Serakent projesi gibi projeler attığımız adımların ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Hedefimiz Ar-Ge konusunda reel sektörün farkındalığını yukarılara çekerek Ar-Ge firmalarımızın sayısını artırmak. Ar-Ge öncülüğündeki üretim, katma değer ve rekabet artışı olarak ekonomiye geri dönüyor. Bu da güçlü büyümeyi ve istihdamı beraberinde getiriyor’’ açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:01
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