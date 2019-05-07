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KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Türkiye’de ilk olarak Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde seçmeli ders olarak okutulan "Kamu Yönetimi ve Girişimcilik" dersini başarıyla tamamlayan 27 öğrenciye ’Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi’ verildi.

07 Mayıs 2019 Salı 09:58
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Türkiye’de ilk olarak Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde seçmeli ders olarak okutulan "Kamu Yönetimi ve Girişimcilik" dersini başarıyla tamamlayan 27 öğrenciye ’Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi’ verildi.


Bu dersin Türkiye’de kamu yönetimi bölümleri için bir ilk olma özelliği taşıdığını belirten Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Cemal Öztürk, "Kamu Yönetimi ve Girişimcilik" dersinin üniversitede ilk kez 2018-2019 eğitim öğretim sonbahar döneminde kamu yönetimi 3. sınıflarına yönelik olarak KOSGEB Bitlis İl Müdürlüğünün katkıları ve BEÜ’nün onayıyla örgün eğitim kapsamına alındığını ifade etti. Dersin sorumlu hocası Öztürk, “Küreselleşen dünyada kamu yönetimi-özel yönetim farklılığının asgari düzeye indiği Yeni Kamu Yönetimi sürecinde; kamu yönetimi ana elemanlarından mali kaynak ve insan faktörleri temelinde girişimciliğin kamu hizmeti boyutunun daha fazla irdelenerek kamunun hızlı kalkınma, etkin ve verimli yönetim hedefine doğru halkla birlikte el ele ulaşması önem kazanmaktadır. Çağımızda ülkemiz kamu yönetimi girişimcilik ve bu girişimlerin planlaması, örgütlenmesi, yönetilmeleri, eşgüdümü ve denetlenmesi fonksiyonlarına KOSGEB ve diğer kamu kurumları destek ve takipleriyle özel bir önem atfetmektedir. Bu bağlamda başkaları için çalışmanın yanı sıra kendisinin de işini kurabilecek özelliklere, bilgi ve yetkinliklere sahip olması hedeflenen kişiler olarak öğrencilerin girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarma, bunları geliştirebilmeleri için gerekli donanımı kazanmaları amaçlardan biridir. Diğer yandan kamu-özel yönetim kavşağında ve yeni kamu yönetimi hedefindeki bir olgu olarak girişimciliğin kamu hizmeti boyutu ve kamu yönetimi ile bağlantılarının anlaşılması ve bunların gelişme ve kalkınmaya ivme katmak maksatlı kullanılabilmesi de amaçlanmaktadır” dedi.


Öztürk, belge almaya hak kazanan öğrencilerini kutlarken, bahse konu dersin her eğitim öğretim yılında Kamu Yönetimi Bölümü 3. Sınıf öğrencilerine sunulmasına devam edileceğini bildirdi. Dr. Öğretim Üyesi Öztürk, ayrıca belge almaya hak kazanan öğrencileri aldıkları eğitimle birlikte ilerde başarılı girişimcilik adımlarında da görmek istediklerini belirterek başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 09:58
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