KOSGEB girişimcilik destek programı ile öğrencilere iş imkanı

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği öğrencileri aldıkları uygulamalı girişimcilik katılım belgesi ile birlikte KOSGEB girişimcilik destek programına başvurarak kendi işlerini kurabilecekler.

Makine Mühendisliği Bölümü işbirliği ile uygulanan küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı (KOSGEB) uygulamalı girişimcilik katılım belgesi dağıtım programı, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi salonunda gerçekleştirildi.

Öğrencilere yönelik farklı kurslar ve uygulamaya yönelik dersler açtıklarını belirten Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Bulut, “KOSGEB’in yetkilendirdiği kişi veya kuruluşlar tarafından verilen kurslar sonucunda sahip olduğunuz bu sertifikayla, mezun olduğunuzda kendi iş yerinizi açabilme imkanınız olabiliyor. Bu sertifika sayesinde KOSGEB tarafından iş kurma gerekli desteği de verilmektedir” dedi.

Öğrencilere girişimci olmalarını tavsiye eden Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kısa, “Bilgi birikiminden kaynaklanan bir cesaretiniz olsun. Yapabileceğiniz işlere odaklanın, karar verdikten sonra bilgi birikiminiz ile her işin üstesinden geleceğinize inanıyorum. Aldığınız eğitim ve belgenin sizlere hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Programda, küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı (KOSGEB) Şanlıurfa Müdürü İdris Erkeksoy “Girişimcilik ve KOSGEB girişimcilik programındaki son gelişmeler” hakkında bilgiler vererek programın bundan sonra da devam edeceğini ve isteyen öğrencilerin eğitimlere katılabileceğini belirtti.

Programın sonunda eğitimleri başarıyla tamamlayan 57 öğrenciye girişimcilik katılım belgeleri dağıtıldı.