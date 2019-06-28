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KOSGEB desteğiyle açtığı iş yeriyle bölgenin ihtiyacını karşılıyor

Bayburtlu asma tavan ustası Fikret Saka, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) hibe desteği alarak açtığı iş yeriyle bölgenin profil ihtiyacını karşılıyor.

28 Haziran 2019 Cuma 11:49
KOSGEB desteğiyle açtığı iş yeriyle bölgenin ihtiyacını karşılıyor

Bayburtlu asma tavan ustası Fikret Saka, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) hibe desteği alarak açtığı iş yeriyle bölgenin profil ihtiyacını karşılıyor.


Asma tavan montajı işinde çalışan Fikret Saka (32), profil ürün tedarikinde yaşadığı sorunlar nedeniyle 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi’nde FİSA Metal Profil İmalatı adıyla bir firma kurup KOSGEB’den destek alarak profil imalatına başladı.


Kısa sürede tonlarca hammaddeyi imalat hanesinde işleyerek profil haline getiren Saka, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun da profil ihtiyacını karşılamaya başladı.



“Paramızla ürün alamıyorduk”


Yaklaşık 15 yıldır bu işle uğraştığını dile getiren asma tavan ustası Saka, “Bu malzeme bu bölgede yok. Ankara’dan, İstanbul’dan, Bursa’dan yani uzak olan illerden temin ediyorduk. 15 yıldır ben bu işin içerisindeyim ve 15 yıldır bu sıkıntıyı biz çekiyoruz. Tabiri caizse paramızla ürün alamıyorduk. Ulaşamıyorduk, nakliye sıkıntıları yaşıyorduk. Çok yüksek meblağlarla malzeme alamadığımız için tedarik konusunda zorlanıyorduk. Sonrasında bir fabrika sayesinde bu makineyle tanıştık. Makine bize ilk başta abartılı geldi. Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız derken iki yıl sermaye biriktirmek zorunda kaldık. Sonrasında KOSGEB’in de desteğini alarak almaya karar verdik. Böyle bir iş yeri açtık, tabi zorluklar oldu ama başardık. Şimdiye kadar beklediğimizin üstünde talep var. Müşterilerimiz de oldukça memnun” dedi.



“Bayilere ürün vermeye başladık”


Daha önce ürün tedarik etmeye çalıştığı Trabzon ve Erzurum bölge bayilerine şimdi kendisinin mal verdiğini anlatan Saka şunları kaydetti: “Bu ürünün imalatını yapan bize en yakın Ankara var. Daha önce Erzurum ve Trabzon bölge bayileri üzerinden ulaşmaya çalışıyorduk. Ankara’dan getirip buradaki bayiler de bize satıyordu. Şimdi konum biraz değişti o Trabzon ve Erzurum’daki bölge bayilerine biz ürün vermeye başladık. Temini bizim için çok zor oluyordu. Buradan Ankara’ya gidiyorsun nakliyesidir, teminidir, tanımadığın bir il, parasını verip malı alamadığın oluyordu. Şimdi bu bölgede çok rahat bir şekilde bu ürüne ulaşabiliyorsunuz.”


Günlük yaklaşık 1 buçuk ton hammadde işlediğini de sözlerine ekleyen Saka, “Bu 2 bin 500, 3 bin adet profil üretimi anlamına geliyor. Tabi hepsini hemen satamıyoruz ama zaten bu iş böyle günlük bir satış yok. biriktiriyoruz, stok haline getiriyoruz. Daha sonra müteahhitler, bayiler, nalburlar ve olursa ihalelere giriyoruz ve malzemeyi satıyoruz” diye konuştu.


Saka, ayrıca ürünlerinin diğer profillerden farklı olduğunu da vurgulayarak, profil üzerinde bulunan çıkıntıların ustalara kolaylık sağladığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:49
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