KOBİ-KOSGEB desteği nasıl alınır? KOBİ’lere destek ne kadar veriliyor? KOSGEB borç erteleme

Hükümet KOBİ’lere yönelik desteğe devam ediyor. Sanayi Bakanı Mustafa Varank, İşletmelerin KOSGEB'e olan borçlarına 3 ay daha erteleme yapılacağını söylerken Tarım Bakanı Pakdemirli ise ihracat yapılacak kobilere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli LİBOR oranında yeni bir destek verileceğini söyledi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nda açıklamalarda bulunan Sanayi Bakanı Mustafa Varank, "İşletmelerin KOSGEB'e olan borçlarına 3 ay daha erteleme yapıyoruz toplam erteleme 1 yıl oldu." ifadesini kullandı. Tarım Bakanı Pakdemirli'nin ardından kürsüye Sanayi Bakanı Mustafa Varank çıktı. Finansman destek programı çerçevesinde TL cinsinden kredilerine yüzde 14’e kadar finansman desteği yapılacağını belirten Varank şunları söyledi: İhracat yapılacak kobilere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli LİBOR oranında yeni bir destek vereceğiz. 3 milyar TL’lik finansman olacak. İşletmelerin KOSGEB’e olan borçlarına 3 ay daha erteleme yapıyoruz toplam erteleme 1 yıl oldu. Belgelendirme ücretleri tasarım marka ve patent için yüzde 25’lik indirim 2019 sonuna kadar devam edecek.

KOSGEB desteği nasıl alınır?

KOSGEB, "Girişimcilik Destek Programı" başlığı altında iş kurmak isteyen gençler için 50.000 TL'ye kadar hibe desteği veriyor (ek olarak kredi de veriyor ama bu bizim konumuz değil). Bu destekten faydalanmanın ön şartı; KOSGEB veya KOSGEB'in anlaşmalı olduğu kurumlar tarafından açılan "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi"ne katılmak ve bu eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika almak gerekiyor.

Kobi ve kobi destek kredisi nedir?

KOBİ kredisi küçük ve orta boyutlu işletmelere verilen kredidir. Kobi destek kredisi kimlere verilir ve nasıl alınır? İşte detaylar...

Üreticiye veya ticaret yapan kişiye verilen krediler farklıdır. Ülkemizde ekonominin can damarı olan ticari gruplar ise 'Kobi' lerdir. Kobiler küçük ve orta ölçekte ticaret yapan işletmelerdir. Bankalar başta olmak üzere birçok kurum tarafından bu işletmelere ticari krediler sağlanır. Bu krediler Kobi destek kredisi kapsamında verilir. Ticari levhası olan tüm işletmelerin bu kredilere başvurma hakkı vardır. İlk olarak bir ticari işletmenin Kobi kapsamında değerlendirilmesi için, yıllık kar oranı 40 milyon TL yi geçmeyen ve en fazla 250 işçiye sahip bir yapıda olması gerekir. Bu şartları sağlayan Kobiler, yıllık bütçe oranı ve çalışan sayısına göre da ayrılır. Kobiler kolay yönetilmek ve işlem yapılması için belli özellikler ile 3'e ayrılmıştır.

- Mikro ölçekli işletmeler; yıllık bilançosu 1 milyon TL yi geçmeyen ve en fazla 10 çalışanı olan işletmedir.

- Küçük ölçekli işletmeler; yıllık bilançosu 8 milyon TL nin altında olan ve en fazla 50 çalışanı olan işletmedir.

- Orta ölçekli işletmeler; yıllık bilançosu 40 milyon TL nin altında olan ve en fazla 250 çalışanı olan işletmedir.

Bu statüde bulunan ticari işletmelere kobi destek kredisi kapsamında bankalar, devlet, bazı kurum ve kuruluşlar ile bakanlıklar tarafından maddi destek verilir.