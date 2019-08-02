KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Uzkurt’tan Rektör Çomaklı’ya ziyaret Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Prof.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’yı ziyaret etti.

Rektörlük Ofisi’nde gerçekleşen ziyarette, geçtiğimiz yıl iki kurum arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında önümüzdeki dönemde ne tür çalışmalar yürütülebileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşme hediyelerin karşılıklı olarak takdiminin ardından sona erdi.

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