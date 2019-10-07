Köşeyen sıkışan teröristler çocuk kaçırmaya başladı Terör örgütü YPG'nin de içerisinde bulunduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Haseke'deki bir sığınmacı kampından 20 çocuk kaçırdığı belirtildi.

Sputnik'e konuşan Haseke'de sağlık alanında faaliyet yürüten kaynaklar, DSG militanlarının Haseke'nin Tel Asvad köyündeki sığınmacı kampından 20 çocuğu kaçırarak bilinmeyen bir yere götürdüğünü ifade etti. Kaynaklar, teröristlerin kaçırdıkları çocukları Haseke'nin kuzeydoğusundaki El Malikiyah kent kırsalındaki eğitim kamplarına götürmesinden endişe duyduklarını söyleyerek, "Onlara silah eğitimi verip DSG saflarına katacaklar. Daha sonra da savaşçı açığını kapatmak için Türkiye ve Irak sınırındaki cephelere gönderecekler" dedi. Türkiye’ye karşı hazırlık! YPG yine çocukları kalkan yapıyor

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