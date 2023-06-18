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Gündem Köşeye sıkışan YPG'li Salih Müslüm böyle ağladı!
Gündem

Köşeye sıkışan YPG'li Salih Müslüm böyle ağladı!

Yeniakit Publisher
2023-06-18 15:15:00 -
Köşeye sıkışan YPG'li Salih Müslüm böyle ağladı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarıyla köşeye sıkışan YPG'nin sözde siyasi kanadının elebaşlarından Salih Müslim, Rusya ve İran'dan yakındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere göz açtırmazken Milli İstihbarat Teşkilatı da nokta operasyonlarla hainlere darbe indiriyor.

Köşeye sıkışan PKK'lılar ise konuştukları örgüt yandaşı kanallarda ağlıyor. PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde siyasi kanadının elebaşlarından Salih Müslim, terör örgütünün yayın organına açıklamalarda bulundu.

Müslim, Türkiye'nin terör örgütüne yönelik operasyonlarına karşı bölgedeki diğer devletlerin itiraz edemediğini söyledi.

"Türk devletinin bölgeye dönük yoğun saldırılarına karşı kimsenin ses çıkarmaması çok dikkat çekici" diyen Müslim, "9 Suriye rejim askeri öldürülmüş, kimse tık diyemiyor. Hatta Suriye rejimi taziye mesajı bile yayınlamıyor. Zaten Ruslar da, İran da bir şey demiyor." ifadelerini kullandı.

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