Köşeye sıkışan PKK, ÖSO’cuların ailelerini kaçırıyor!

Terör örgütü PKK, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlerin ailelerini kaçırarak işkence yapıyor. Deyrizor, Rakka, Haseke, Münbiç ve Tel Abyat bölgelerinden Afrin operasyonuna katılan ÖSO askerlerinin aileleri, PKK tarafından rehin alınıyor. Örgüt, Münbiç’te bir ÖSO şehidinin 73 yaşındaki babasını işkence ederek öldürdü. Halen 25’ten fazla şehit ailesi örgütün elinde rehin durumda. Can güvenliklerinin tehlike altında olduğunu bildiren aileler, rehin alma sürecinin Mart ayı ortalarında başladığını söyledi.

REJİM İSTİHBARAT DESTEĞİ VERİYOR

Afrin’in terörden arındırılma sürecinde PKK’ya açık destek veren Esed rejimi, örgütün şehit yakınlarını kaçırma ve işkence sürecinde de aktif rol oynuyor. Afrin şehitlerinin soy kütükleri ile birlikte akrabalarının yaşadığı bölge listesi El Muhaberat tarafından hazırlanıyor. Şam’da hazırlanan listeler, milletvekili Ömer Osi aracılığı ile Kamışlı’ya iletiliyor. Afrin şehitlerinin anne-babaları öncelikli hedef. PKK şehitlerin anne, baba ya da kardeşlerine ulaşamaması durumunda dayı, hala, amca ve daha uzak derecedeki akrabalarını esir alıyor.

BİR ASKER İÇİN KÖYÜ REHİN ALDILAR

Tel Abyat kökenli Ebu Azzam isimli ÖSO askerinin Afrin’de savaştığı bilgisine ulaşan PKK, tüm köyü rehin aldı. Ebu Azzam, kendisinin Fırat Kalkanı sürecinde de görev aldığını ve PKK şantajı yüzünden Afrin’de 10 gün savaştıktan sonra yeniden Fırat Kalkanı bölgesine dönmek zorunda kaldığını anlattı. Tel Abyat’a bağlı Hatuniyye köyünde yaşayan ailesi ve akrabalarının serbest bırakılması karşılığında cepheden ayrıldığını belirten Ebu Azzam, “PKK bölgeyi işgal ettiği ilk günden bu yana sivilleri şantaj malzemesi olarak kullanıyor” dedi.

ANNEM TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ELİNDE

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan İdo Casim isimli ÖSO askeri de operasyondan sonra PKK bölgesinde kalan yakınlarını ziyarete giden annesinin rehin alındığını söyledi. Annesinin durumundan endişe ettiğini belirten 29 yaşındaki Casim, Semerkant Tugayı ve Muhammed Fatih Tümeni saflarında PKK’ya karşı savaşırken şehit düşen 3 arkadaşının ailelerine de işkence ve taciz uygulandığını kaydetti. Casim ayrıca Münbiç’te yaşamak zorunda kalan ve oğlu Afrin’de şehit düşen bir tanıdığının da 10 gün işkence gördükten sonra hayatını kaybettiğini belirtti.

ŞEHİT BABASINA 10 GÜN İŞKENCE

PKK işgalinde kalan Dıyk Şarkiye köyünde yaşayan 69 yaşındaki Mustafa Ziyad, oğlunun Afrin’de şehit olduğu haberini aldıktan birkaç gün sonra PKK'lıların kendisini evinden götürüp 10 gün eziyet ettiklerini anlattı. Ziyad, “Oğlumla zaten yıllardır görüşemiyordum. PKK, onun Afrin’de savaşmasının bedelini bize ödetiyor” dedi. Tel Abyat Meclis Başkanı Ekrem Dede de yalnızca Tel Abyat ve Rakka’da 13 ailenin benzer sebeplerle rehin alındığını, toplanan delilleri uluslararası kuruluşlara sunacaklarını söyledi.

Afrin'den çıkarılmasının ardından işgal ettiği bölgelerdeki baskısını artıran terör örgütü YPG/PKK, kendisine muhalif Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) üyelerini esir alıyor. PKK son olarak dün ENKS eski başkanı İbrahim Bıro ile üst düzey yöneticilerinden Fuat Aliko'nun oğlunun Kamışlı'daki evlerine baskın yaptı. Bıro'nun kız kardeşi, eniştesi ve çocukları kaçırıldı. ENKS, dün sabah yaptığı açıklamada, kendi çatıları altındaki Reform Hareketi koordinatörü Faysal Yusuf ile Eşitlik Partisi sekreteri Nimet Davut'un da geçen hafta kaçırıldığını duyurmuştu. Afrinli Kürt, Arap ve Türkmen sivil temsilciler, geçtiğimiz hafta kendi kendilerini yönetmek ve kent merkezinde yerel hizmetleri sağlamak için geçici bir meclis kurmuş, ENKS de buna destek vermişti.

Kaynak: Yeni Şafak